Nella giornata di ieri la WWE ha annunciato che l’edizione di quest’anno di Survivor Series, in programma sabato 26 novembre al TD Garden di Boston, sarà caratterizzata dalla presenza dei WarGames sia maschili, sia femminili. Una stipulazione storica nata in WCW, ripresa a NXT da Triple H e adesso pronta al debutto nel main roster WWE sempre grazie al controllo creativo di Hunter. Proprio per questo motivo il prossimo Premium Live Event sarà ribattezzato Survivor Series WarGames.

I match di WarGames protagonisti a Survivor Series

I match di Survivor Series WarGames maschili e femminili vedranno squadre di Superstar WWE entrare in un’enorme gabbia d’acciaio che circonda due ring. L’incontro inizia con un membro di ciascuna squadra che si affronta, prima che vengano aggiunti altri concorrenti con il passare dei minuti: una volta che tutte le Superstar hanno partecipato ai WarGames, la vittoria può essere ottenuta tramite pinfall o sottomissione. I biglietti per Survivor Series WarGames sono attualmente in vendita tramite Ticketmaster e ulteriori informazioni saranno divulgate nelle prossime settimane.

A dare l’annuncio in anteprima è stato Triple H ai microfoni di The Ringer, spiegando come l’edizione di quest’anno di Survivor Series non avrà i classici scontri tra brand per lasciare spazio ai WarGames oltre a continuare le storyline già in atto nelle ultime settimane. Un annuncio che ha colto di sorpresa, in maniera del tutto positiva, i fan della WWE sui social. “L’aggiunta dei WarGames a Survivor Series dovrebbe rendere questo evento storico ancora più memorabile” – ha dichiarato Triple H su Twitter.

The next evolution of one of @WWE’s most historic events. The addition of #WarGames to #SurvivorSeries should make this classic event even more memorable. https://t.co/BeCf96ZzgI — Triple H (@TripleH) September 19, 2022

Dove vedere WWE Survivor Series WarGames

Il Premium Live Event della WWE sarà visibile come di consueto, in diretta e in differita, in esclusiva sul WWE Network. Prima di Survivor Series WarGames gli occhi sono però puntati su Extreme Rules, in programma l’8 ottobre a Philadelphia e Crown Jewel, in programma il 5 novembre in Arabia Saudita.