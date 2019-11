IBS: Acquista 50€ di prodotti e ricevi un omaggio Moleskine!

Vi segnaliamo che su IBS.it è in corso una promozione che con una spesa di 50€ vi permetterà di ricevere in omaggio uno tra tre prodotti Moleskine.

Vi segnaliamo che su IBS.it è in corso una interessante promozione che con una spesa di 50€ vi permetterà di ricevere in omaggio uno tra tre prodotti Moleskine tra cui, ovviamente, anche la classica agendina. Aderire alla promozione è davvero semplicissimo: vi basterà infatti spendere almeno 50€ su qualunque prodotto venduto e spedito da IBS e selezionare poi uno dei tre prodotti in omaggio ovvero:

Tutti e tre i prodotti sono a marca Moleskine, garanzia di qualità cartotecnica e non solo, e la promozione sarà valida da oggi e sino al prossimo 10 novembre. I clienti che aderiranno all’offerta potranno ricevere gratuitamente uno degli omaggi Moleskine proposti direttamente insieme all’ordine dei prodotti acquistati. Va specificato che ogni cliente avrà diritto ad un solo omaggio per ogni atto d’acquisto indipendentemente dall’importo totale della spesa effettuata oltre la soglia minima di 50€ IVA compresa.

Vi ricordiamo inoltre che sempre su IBS è ancora disponibile la promozione che permette di ricevere un buono sconto di 3 Euro sull’acquisto di 30 Euro di prodotti. Una piccola iniziativa in attesa del Black Friday, che sarà attiva fino al prossimo 21 novembre. L’offerta è infatti pensata proprio per agevolare gli acquisti del Black Friday, con i buoni sconto che potranno essere utilizzati esclusivamente nel corso del 22 novembre.

Di seguito le categorie con cui è posibile aderire all’offerta Moleskine. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Buono shopping!

