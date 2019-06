Icarus: un gioco di narrazione sulla caduta delle civiltà

Icarus sarà un gioco di narrazione condivisa in cui i giocatori dovranno individuare le cause della caduta di una civiltà durante il suo massimo splendore.

Cosa porta alla caduta di una civiltà? La risposta a questa domanda potrete trovarla voi stessi giocando ad Icarus di Spenser Starke, edito da Renegade Game Studios.

Icarus sarà un gioco di narrazione condivisa e collettiva, in cui i giocatori dovranno affrontare la caduta di una grande civiltà al momento del suo massimo splendore. Il gioco è ideato per 2-5 persone e ogni partita avrà una durata di 2-3 ore, a seconda del passo del gruppo di gioco.

Per prima cosa occorrerà stabilire le linee guida in cui ambientare la storia, così i giocatori inizieranno ogni partita decidendo che tipo di civiltà possa essere Icarus. I giocatori dovranno quindi raccontare una storia tenendo conto di alcuni elementi narrativi prestabiliti dal gioco, come ad esempio i Pilastri della Società, ovvero valori fondamentali su cui Icarus è fondata, a cui dovranno rispondere in maniera logica e coerente a seconda delle Motivazioni e degli Aspetti (i personaggi) che saranno loro assegnati.

La narrazione condivisa farà progredire la trama, che con lo svolgersi del gioco richiederà di impilare l’uno sull’altro dei dadi, che andranno a formare una colonna. Questa colonna sarà destinata inesorabilmente a cadere: questo simboleggerà la caduta di Icarus e quando ciò avverrà il gioco giungerà al termine.

Prima di abbandonare il tavolo i giocatori dovranno affrontare un debriefing in cui potranno scrivere l’epilogo della storia rispondendo a tre domande fondamentali:

Cosa ha portato al crollo della torre?

Cosa è accaduto al proprio personaggio dopo gli eventi catastrofici?

Cosa succederà alla civiltà dopo la sua caduta?

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 20 dadi Icarus, 12 carte Pilastri dell Società, 5 carte motivazioni, 12 carte Crepe sulla Superficie, 12 carte La Spaccatura tra di Noi, 12 carte Le Ultime Ore, 1 carta L’Amara Fine e 1 blocco da 50 pagine per gli Aspetti del gioco.

Icarus sarà messo in commercio, in inglese, a partire da settembre 2019 ad un prezzo di 35,00$. Al momento non abbiamo informazioni su un’eventuale localizzazione italiana.