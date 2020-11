Siete disperatamente alla ricerca di un regalo per voi o per un vostro amico e non sapete cosa fare? E’ un appassionato di serie Televisive? Ma ci pensiamo noi…questo è il posto giusto!

In questo speciale vi terremo aggiornati sulle disponibilità dei migliori regali per un amante di serie televisive. Da Breaking Bad al Trono di Spade, Da Big Bang Theory a Stranger Things, senza dimenticare le vecchie glorie passate come Lost e Scrubs.

Vi spieghiamo anche come funziona il tutto per non farvi trovare spaesati. Ci baseremo su macro sezioni (basate per ogni serie televisiva) in ordine di apprezzamento generale, dentro a queste sezioni troverete due categorie principali: “Gadget e Action Figure“; “Magliette e altri indossabili“.

In pratica un vero e proprio “nirvana del nerd” dove sicuramente troverete qualche spunto interessante.

Le più belle idee Regalo per gli amanti delle Serie TV

Breaking Bad

La vita di Walter White prende una piega inaspettata dopo aver scoperto di avere una forma di cancro molto grave ai polmoni. Il suo lavoro di professore di Chimica gli da lo spunto (non proprio onestissimo) di mettersi in affari con un suo ex-studente, Jesse Pinkman, nonché “cuoco” di meth (metanfetamina) con lo pseudonimo di Capitano. L’idea di Walt è quella di assicurare un futuro alla sua famiglia (composta dalla moglie, un figlio disabile e una bambina in arrivo) grazie ai guadagni derivati dal suo traffico criminale. Cosa potrebbe andare storto nel piano di Walter White? In fondo ha solo tralasciato di dover fare i conti con vari signori della droga e che suo cognato è un agente della squadra anti droga!

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili

Il Trono di Spade

La serie televisiva “Il Trono di Spade” prende il titolo dalla saga letteraria “A Song of Ice and Fire” (Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco) di George R.R. Martin. Ambientazione tipicamente fantasy e intrighi di palazzo hanno posto le basi per uno dei fenomeni che hanno letteralmente rilanciato un genere e fatto appassionare alla lettura tanti nuovi fan. La storia narra le vicissitudini di alcune famiglie reali di Westeros alle prese con faide interne e nuovi nemici che avanzano nell’oscurità. Mentre i Regnanti e i vari Signori delle varie casate si scontrano l’un l’altro e creano alleanze al fronte avanza la minaccia degli Estranei, esseri soprannaturali in grado di piegare al loro volere chiunque si trovino davanti creando un esercito ben più grande di quanto l’intera Westeros possa mai aspettarsi.

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili

Big Bang Theory

La tipica Sit-Com americana con protagonisti giovani ragazzi alle prese con i problemi di tutti i giorni. Dove sta la trovata geniale? Sono tutti delle menti brillanti nel loro campo di studio e sono tutti dei Super-Nerd! Leonard, Sheldon, Raj e Howard, quattro amici uno più strambo dell’altro, fanno la conoscenza della nuova vicina di appartamento, Penny. Con il suo essere impacciato, Leonard, riuscirà a conquistare il cuore di Penny di cui si è follemente invaghito? Sarà davvero dura se ogni giorno ha a che fare con un inquilino invadente come Sheldon Cooper.

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili

Stranger Things

6 novembre 1983, Hawkins, dopo aver giocato una sessione di Dungeons & Dragons insieme al suo gruppo di amici, il giovane Will Byers inforca la sua bicicletta di notte e all’improvvisto sparisce. Gli amici di Will, seguendo una pista, incontrano Eleven, una misteriosa bambina dai capelli rasati, che sembra sapere con certezza che Will è vivo e sa dove trovarlo. Sua madre e il gruppo di amici di Will (Mike, Lucas e Dustin) non si danno pace nel tentare di riportare Will a casa sua, ma dietro la sparizione di Will si celano misteri ben più grandi della piccola cittadina di Hawkins. Disponibile in esclusiva solo su Netflix.

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili

Lost

Sebbene se ne parli poco di recente la serie Lost è stata in grado di appassionare una generazione intera. Un gruppo di persone, in volo sull’aereo della Oceanic Airlines, precipita su un’isola misteriosa non presente sulle carte. Dopo aver radunato i superstiti del gruppo di testa dell’aereo, il Dr. Jack Shepard e altri cercano di sopravvivere sull’isola fino all’arrivo dei soccorsi, tuttavia l’isola nasconde un gran numero di misteri ai quali i protagonisti riusciranno a dar risposta solo con il tempo.

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili

Scrubs

“Quattro anni di studi, quattro di tirocinio e mucchi di rate da pagare mi hanno fatto capire una cosa…non so un cavolo!” Inizia così la carriera di J.D. all’Ospedale Universitario Sacro Cuore. Una commedia frizzante, con trovate una più geniale dell’altra e che chi ha visto e ha amato a suo tempo si riguarda sempre volentieri. L’Ospedale, che notoriamente è un luogo dove si curano i malati, può far ridere? A quanto pare si, se all’interno del team di medici inseriamo una serie di personaggi come il Dr. Cox e l’Inserviente. Davvero…se vi manca recuperatela immediatamente!

Gadget e Action Figure

Magliette e altri indossabili