Il sito ufficiale di IDOLiSH7 Third Beat! , la terza stagione dell’anime di IDOLiSH7, ha rivelato la data d’uscita dei nuovi episodi attraverso un secondo video promozionale che ci mostra in anteprima anche l’opening. Vi ricordiamo che tutte le stagioni precedenti sono disponibili anche in Italia su Crunchyroll!

IDOLiSH7 Third Beat!: data d’uscita e video promozionale

La seconda parte della terza stagione di IDOLiSH7 Third Beat! debutterà ufficialmente in Giappone il 2 ottobre.

Lo staff delle due stagioni precedenti e dello spin-off net anime di Vibrato torneranno ancora una volta. Makoto Bessho dirigerà di nuovo la nuova stagione di TROYCA e Ayumi Sekine tona a occuparsi delle sceneggiature della serie. Ei Aoki torna a supervisionare e Kasumi Fukagawa sta nuovamente adattando i design dei personaggi originali di Arina Tanemura. Masami Inomata è tornato come capo del direttore dell’animazione.

Qui sotto potete guardare il video promozionale e ascoltare l’opening, intitolata WONDER LiGHT:

IDOLiSH7: il franchise

IDOLiSH7 nasce come otome game, basato sul character design di Arina Tanemura. Dal gioco sono stati tratti due tipi di manga. Il primo, scritto e disegnato da Nokoshi Yamada, è stato pubblicato il 20 agosto 2015. Il secondo è stato disegnato da Arina Tanemura, Entrambi sono inediti in Italia.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, è composto da tre stagioni, la cui ultima è stata divisa in due parti. La prima stagione anime di IDOLiSH7 è andata in onda in Giappone nel gennaio 2018. La seconda stagione, ritardata a partire dal quinto episodio a causa del COVID-19, è stata trasmessa a gennaio 2020 e si è conclusa solo a ottobre dello stesso anno. La prima metà della terza stagione è stata presentata per la prima volta a luglio 2021. Tutte le stagioni, insieme alla serie di spin-off Vibrato, sono disponibili su Crunchyroll.

Tutte e tre le stagioni sono state dirette da Makoto Bessho mentre Ayumi Sekine si è occupato delle sceneggiature. Yuna Tanemura ha lavorato sul character disegn insieme a Kazumi Fukagawa.