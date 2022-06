Dopo gli eventi di No time To Die, inevitabilmente si è aperta la caccia al nuovo James Bond. La lunga e onorata carriera di Daniel Craig nei panni della spia di Sua Maestà si è conclusa, e sebbene nella pellicola sembrava esser stata presenta la nuova 007, interpretata da Lashana Lynch, da diverso tempo un nome viene associato al futuro di James Bond: Idris Elba. Da quelle che sembravano semplici speculazioni, aspetto immancabile del mito della spia britannica ad ogni cambio di interprete, siamo ora passati a un susseguirsi di voci che vorrebbero l’Heimdall del Marvel Cinematic Universe già in trattative per vestire i panni di James Bond.

Dopo l’addio di Daniel Craig, sarà Idris Elba il prossimo James Bond?

La prima conferma in tal senso era arrivata nientemeno che da Barbara Broccoli, erede del produttore Albert Broccoli e attuale guida del franchise, che aveva ammesso come Idris Elba fosse uno dei candidati per il James Bond del futuro:

“Conosciamo Idris, siamo amici, ed è un attore magnifico. È parte delle nostre discussioni, ma è sempre difficile potere parlare liberamene quando si ha qualcuno ancora nel ruolo. Abbiamo deciso di non fare scelte sino a quando non sarà terminata la corsa di No Time To Die e Daniel avrà definitivamente concluso con James Bond, ci stiamo ancora gustando l’incredibile lavoro di Daniel e non abbiamo intenzione di pensare ora al futuro”

Il diretto interessato non ha mai negato di essere più che onorato dell’accostamento al popolare agente segreto britannico, complici anche le discussioni sul fatto che forse è giunto il momento di affidare a un attore di colore il ruolo di Bond, aspetto che Elba ha affrontato con una certa decisione, non nascondendo una certa perplessità:

“Se qualcuno mi chiedesse ‘Sei pronto a diventare il nuovo James Bond?’ risponderei subito di sì, sarebbe affascinante. Ma questo non vuol dire che sarei pronto a essere il James Bond nero. È demoralizzante quando vedi gente di una certa età dire che non sarebbe giusto, e solo per via del colore della mia pelle…E se dovessi ottenere il ruolo e non dovesse funzionare, o se funzionasse, sarà solo per il colore della mia pelle? Si tratta di una posizione difficile in cui mettersi”

A rendere nuovamente interessante questo ambizioso accostamenteo tra James Bond e Idris Elba sono le dichiarazioni di un insidere del mondo bondiano, che avrebbe fatto una dichiarazione al quotidiano britannico The Sun:

“Idris da lungo tempo sta valutando di interpretare un ruolo nel futuro della storia di James Bond, e lo scorso anno era stato considerato come antagonista. Comunque, ipotesi che fosse lui il personaggio principale sono ricominciate dopo che una ricerca di mercato segreta ha rivelato come fosse estremamente popolare, posizionandosi come uno dei volti più noti in una serie di personaggi del grande schermo. Non lo vogliono vedere come nemico, ma come l’eroe”

Sarà sufficiente per vedere Idris Elba nei panni della più celebre spia del cinema?

