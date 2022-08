Dopo aver vestito i panni di Bloodsport, noto criminale dei fumetti DC, in The Suicide Squad di James Gunn, Idris Elba si è detto disposto a tornare nel mondo dei cinecomics a patto che il suo personaggio venga alle mani con Superman. Una richiesta sensata se si considera come all’interno del film la causa che ha costretto Bloodsport alla prigione fu proprio l’aver sparato all’uomo d’acciaio con un proiettile di Kryptonite.

Idris Elba vorrebbe uno scontro tra Bloodsport e Superman

Intervistato di recente ai microfoni di Variety, Idris Elba ha così dichiarato: “Mi piacerebbe raccontare la vicenda con Superman, non c’è alcun dubbio. Bloodsport contro Superman deve accadere prima o poi”. Al momento non sappiamo se Warner abbia intenzione di esaudire il suo desiderio, ma nel frattempo l’attore ha anche rivelato di essere al lavoro su un progetto segreto per la DC. In molti hanno pensato a uno spinoff di The Suicide Squad su Bloodsport, sulla falsariga di Peacemaker, ma il regista James Gunn ha prontamente smentito le voci.

I piani originari prevedevano l’ingaggio di Idris Elba per rimpiazzare Will Smith e interpretare Deadshot, ma si è poi optato per Robert DuBois aka Bloodsport, mercenario senza scrupoli che nel film diventa il leader della Suicide Squad, conquistando i fan a ogni scena. Data la natura in continua evoluzione dei piani della Warner, però, può anche darsi che Idris Elba possa interpretare un personaggio nuovo di zecca.

NEW: I just spoke with Idris Elba about his new film #Beast. I asked what we’ll see him in next – a Marvel project or DC, and he said DC. He said he’s got a really big thing cooking for DC right now. Full interviews for BEAST will drop soon & my reaction drops tonight pic.twitter.com/Fmabs6jTnC — Erik Davis (@ErikDavis) August 8, 2022

In ogni caso per un potenziale scontro con Superman ci sarà da aspettare. Warner Bros. Discovery non ha ancora le idee chiare sul futuro dell’uomo d’acciaio nonostante i fan vorrebbero a gran voce il ritorno di Henry Cavill. E Idris Elba non è l’unico a volere uno scontro con Superman: al San Diego Comic-Con The Rock, interprete di Black Adam, ha stuzzicato i fan su un potenziale match tra il suo antieroe e l’uomo d’acciaio, elogiando la performance di Henry Cavill.