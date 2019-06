IDW Games ha annunciato i preordini del gioco da tavolo di Metal Gear Solid

Ecco il bonus preordine dedicato a Metal Gear Solid: The Board Game, gioco che ricostruisce gli avvenimenti di Shadow Moses.

La moda di produrre giochi da tavolo dedicati a famosi brand di videogiochi impazza ormai in tutto il mondo: l’ultimo dei tanti annunciati è proprio Metal Gear Solid: The Board Game, titolo prodotto da IDW Games. Tra le tante cose interessanti, quella che più spicca è l’offerta di preordine aperta oggi: sembra infatti che prenotando il gioco da tavolo, verranno inviate tre miniature esclusive e si avrà la possibilità di ricevere in anticipo rispetto al mercato retail il prodotto.

Ecco l’annuncio completo:

Metal Gear Solid: The Board Game è un gioco totalmente cooperativo, sandbox, stealth. Nel gioco saranno presenti più di una dozzina di missioni e più di dieci nuove missioni VR. Creato da Emerson Matsuuchi (già visto nella serie di giochi Century, Reef e Specter Ops), Metal Gear Solid: The Board Game è un gioco cooperativo con miniature. Vestirete i panni di Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr. Hal “Otacon” Emmerich e Gray Fox il Ninja Cyborg. Dovrete usare le vostre skill uniche per non essere trovati, mentre completate gli obiettivi dei vari scenari. Le feature uniche del gioco saranno: Totalmente cooperativo, sandbox e stealth

Miniature eccezionali e dettagliate dei membri della Fox Hound e Solid Snake con alleati

Una miniatura oversize del Metal Gear Rex

Più di 12 missioni che raccontano la storia di Metal Gear Solid e più di 10 missioni VR nuove

8 boss unici e difficili da battere

20 mappe modulari che permettono di creare i propri scenari L’edizione Day 1 (preorder) avrà tre miniature extra esclusive che non potranno essere prese successivamente: Elicottero Hind D, Carroarmato e una figure ancora da rivelare. Spolverate la vostra scatola di cartone e visitate di nuovo Shadow Moses. Vivete di nuovo i vostri momenti preferiti in questa nuova esperienza di Metal Gear Solid: The Board Game!