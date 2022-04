IDW Publishing sta per ampliare la sua collana IDW Originals con ben altri 9 fumetti e graphic novel originali, come riportato da Deadline, creati da alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui Scott Snyder, John Ridley e G. Willow Wilson! Vediamoli insieme!

IDW Publishing: i nuovi fumetti originali

Dark Spaces: Wildfire

Dark Spaces: Wildfire, una serie thriller scritta da Scott Snyder con le illustrazioni di Hayden Sherman. La storia segue un gruppo di donne pompiere detenute nel profondo delle fumanti colline della California, dove il loro disperato furto in una villa in fiamme le condurrà al colpo della vita… o a una trappola mortale!

Trve Kvlt

Trve Kvlt è una miniserie di cinque numeri scritta da Scott Bryan Wilson e disegnata da Liana Kangas. Protagonista Marty Tarantella, un perdente sfortunato il cui ultimo piano per sfuggire a una vita di servizio nei fast-food lo mette in rotta di collisione con una setta di violenti pazzi adoratori del diavolo!

Crashing

Crashing è una miniserie di cinque numeri scritta da Matthew Klein con le illustrazioni di Morgan Beem. La storia apre le porte di un pronto soccorso pieno di vittime di una guerra sovrumana, dove Rose Osler, un medico sul suo percorso di dipendenza e recupero, affronta il giorno più pericoloso della sua carriera medica.

Earthdivers

Earthdivers è una serie in corso scritta da Stephen Graham Jones con le illustrazioni di Davide Gianfelice. Nella storia quattro sopravvissuti indigeni in un futuro prossimo apocalittico si imbarcano in una sanguinosa missione a senso unico per salvare il mondo viaggiando indietro nel tempo per uccidere Cristoforo Colombo e prevenire la creazione dell’America.

Dead Seas

Dead Seas è una miniserie di sei numeri scritta da Cavan Scott e disegnata da Nick Brokenshire. In essa un cinico detenuto si trasforma in un eroe riluttante quando è intrappolato su una nave prigione che affonda e brulica di fantasmi. Potrà unire criminali disperati, pirati e guardie brutali mentre cercano di sfuggire ad una tomba acquatica?

Golgotha Motor Mountain

Golgotha Motor Mountain, una miniserie di cinque numeri scritta da Matthew Erman e Lonnie Nadler con le illustrazioni di Ryan Lee, è un massacro motoristico ad alto numero di ottani su due fratelli cuochi di metanfetamine e il loro tentativo di tornare a casa sani e salvi mentre ogni sorta di orrore alieno cosmico è sulle loro tracce.

Arca

Arca, un graphic novel originale scritto da Van Jensen con le illustrazioni di Jesse Lonergan, si lascia alle spalle una Terra morente mentre i miliardari stabiliscono una nuova società lussuosa tra le stelle, curata da adolescenti servitori a contratto. Ma una ragazza scopre che la bella vita promessa per i loro anni di servitù era una bugia…

The Sin Bin

The Sin Bin è una miniserie di sei numeri scritta da Robbie Thompson e disegnata da Molly Murakami, e vede protagonista il giocatore di hockey fallito Dale “Dukes” Duquesne, che lavora in nero come cacciatore di mostri durante le partite con sua figlia Cat al seguito, nella speranza di trovare l’assassino di sua madre.

The Hunger and the Dusk

The Hunger and the Dusk, una storia di dodici numeri scritta da G. Willow Wilson con le illustrazioni di Chris Wildgoose, narra di un antico conflitto tra umani e orchi introducendo una nuova e più letale specie. Si formano fragili alleanze e sbocciano inaspettate storie d’amore, quando gli ex nemici scendono in battaglia insieme per salvare le loro due razze.

Qui sotto potete guardare il video di presentazione dei progetti:

L’editore Nachie Marsham ha dichiarato:

“Nel corso della nostra storia, IDW ha fornito un ambiente di supporto per i creatori appassionati per perseguire la loro visione artistica, prendendo forma come titoli amati come Locke & Key, V Wars, October Faction e Wynonna Earp, solo per citarne alcuni. La nostra nuova divisione editoriale Originals, guidata da Mark Doyle, riflette il nostro impegno a costruire su quell’eredità. Più che mai, ci stiamo rivolgendo alla comunità creativa, accogliendo idee fresche che abbracciano una vasta gamma di generi, e offrendo al pubblico nuovi mondi selvaggi da esplorare.”

Mark Doyle, direttore editoriale di Originals, ha aggiunto:

“Un anno fa ci siamo dati una missione: rendere IDW la destinazione per i migliori talenti e astri nascenti. Questo è un momento senza precedenti nella storia di IDW e c’è stato un enorme lavoro di squadra da parte dei nostri team creativi ed editoriali e di tutti i membri dell’azienda per sviluppare una lista stellare di storie originali, e ci stiamo divertendo molto!”

Sono in lavorazione anche progetti previsti per il 2023 e oltre, tra cui una serie del regista, sceneggiatore, romanziere e showrunner premio Oscar John Ridley (Let It Fall: Los Angeles 1982-1992, The Other History of the DC Universe), e graphic novel originali rivolti alle scuole medie e al pubblico YA.