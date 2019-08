IDW Publishing realizzerà il fumetto tratto dal gioco da tavolo Rising Sun

In arrivo a novembre da IDW la miniserie a fumetti tratta dal gioco da tavolo Rising Sun edito da CMON.

CMON e IDW Publishing hanno annunciato un accordo di collaborazione per la realizzazione di una serie a fumetti basata sul gioco da tavolo strategico Rising Sun.

L’adattamento a fumetti di Rising Sun sarà una miniserie il cui scopo sarà quello di espandere e approfondire il contesto narrativo legato all’ambientazione del gioco edito da CMON.

Rising Sun, in Italia localizzato insieme alle sue due espansioni da Asmodee Italia, è un gioco in scatola per 3-5 giocatori creato da Eric M. Lang (The Godfather: Corleone’s Empire, Bloodborne: The Card Game, Star Wars: The Card Game), ambientato durante il periodo feudale del Giappone. I giocatori saranno chiamati a vestire i panni di uno dei diversi clan e portarlo alla vittoria. Per raggiungere tale obiettivo bisognerà compiere scelte politiche, stringere alleanze, adorare i Kami per ricevere il loro favore, reclutare mostri leggendari e utilizzare al meglio le proprie risorse.

Il gioco utilizza un particolare sistema di combattimento che richiede astuzia ed è basato su un sistema di assegnazione dei token segreto, in cui chi spenderà più monete uscirà vincitore dallo scontro.

La miniserie di Rising Sun sarà sceneggiata da Ron Marz e David Rodriguez, disegnata da Martín Cóccolo e introdurrà il personaggio di Chiyoko del Clan della Carpa Koi. Questo nuovo personaggio ideato per la miniserie sarà a capo di un gruppo di guerrieri eccezionali impegnati in una missione per salvare il Giappone dagli attacchi di alcuni mostri.

Rising Sun deve molto del suo successo anche alla bellezza delle sue illustrazioni, realizzate da Adrian Smith, in grado di evocare una dimensione fantasy del Giappone feudale e per la qualità superiore delle sue miniature, ricchissime di dettagli. Questi due aspetti, uniti alla sua ambientazione così profonda, si prestavano naturalmente ad un adattamento che portasse alla luce i vari antefatti e le storie dei Clan. La miniserie avrà così la possibilità di dare vita a personaggi in grado di rispecchiare la bellezza e la profondità di questo gioco.

La miniserie di Rising Sun sarà composta da tre numeri e sarà distribuita, in inglese, a partire da novembre 2019.