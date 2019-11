Iello annuncia King of Tokyo: Dark Edition, una limited edition del gioco creato da Richard Garfield

Iello, la casa di produzione francese, annuncia King of Tokyo: Dark Edition, una limited deluxe version del gioco di Richard Garfield, il creatore di Magic: the Gathering

Alla Iello pare siano impossibilitati a restare tranquilli. Dopo aver infatti recentemente annunciato, non più tardi di 3 settimane fa, l’immissione sul mercato di due nuovi giochi, Ishtar e Heroes of Stalingrad, e aver fatto arrivare sul mercato Ninja Academy nel mese di Settembre, questa volta è il turno di un grande classico del loro repertorio: King of Tokyo.

La casa di produzione francese, ha infatti annunciato che a breve metterà in produzione un’edizione limitata del gioco nato dalla fervida fantasia di Richard Garfield (noto ai più per essere il creatore di Magic: The Gathering),

Per chi ancora non lo conoscesse, King of Tokyo è un gioco caciarone e divertente che riprende il concept alla base di alcuni grandi classici dell’animazione nipponica e permette di intavolare veloci e serrate battaglie tra gigantesche creature nel tentativo di diventare il Re della città.

In questa versione speciale del gioco, che prenderà il nome di King of Tokyo: Dark Edition, i giocatori potranno finalmente tastare con mano il “lato oscuro” delle battaglie tra mostri giganti.

Anche il campo di battaglia, Tokyo, sarà oggetto ad una rivisitazione e sarà foriero di una nuova meccanica di gioco inedita: purtroppo, al riguardo, lo staff di Iello non si è sbottonato molto. L’unica cosa che è data di sapere è che il gioco sarà “più cattivo che mai”.

Questa nuova versione Deluxe andrà a soddisfare le richieste di appassionati e collezionisti. Iello ha infatti annunciato che i componenti materiali del gioco andranno incontro ad un trattamento di miglioria; inoltre, stando a quanto dichiarato, King of Tokyo: Dark Edition verrà immesso sul mercato in edizione limitata: alla prima trance produttiva non faranno seguito ristampe di alcun genere.

Il gioco, pensato per 2-6 giocatori, a partire dagli otto anni di età, permette di intavolare veloci partite della durata di circa mezz’ora.

Stando al comunicato ufficiale, questa limited edition dovrebbe essere immessa sul mercato nel corso del primo trimestre del 2020 ad un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 49,99$.

In Italia il gioco verrà commercializzato da Mancalamaro.