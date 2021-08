In questo periodo estivo, J-Pop Manga sta tenendo compagnia ai suoi lettori con giochi ed indovinelli sulle proprie pagine social, le cui soluzioni annunciano i titoli che l’editore pubblicherà nei prossimi mesi. Oggi è stata svelata la pubblicazione da parte dell’editore di Ijiranaide, Nagatoro-san di Nanashi.

Scoprite le novità che J-Pop Manga pubblicherà a Settembre nel nostro articolo dedicato

Ijiranaide, Nagatoro-san arriva in Italia grazie a J-POP Manga

Noto anche come Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro, il manga arriverà in fumetteria entro il prossimo Autunno. Di seguito l’annuncio dell’editore riguardo la pubblicazione di Ijiranaide, Nagatoro-san.

Pubblicato dal 2017 sulla rivista Magazine Pocket di Kodansha, il manga di Ijiranaide, Nagatoro-san è arrivato attualmente al volume 11, riscuotendo grande successo in Giappone grazie anche all’anime che ne è stato tratto, disponibile su Crunchyroll.

Questa la sinossi di Ijiranaide, Nagatoro-san.

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolgerà totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “Senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Di seguito il trailer dell’anime di Ijiranaide, Nagatoro-san già disponibile su Crunchyroll.