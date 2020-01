Ikki Phoenix “Final Bronze Cloth” da Prime 1 Studio

Prime 1 Studio ha aperto proprio in queste ore i preordini della bellissima e imponente statua di Ikki di Phoenix “Final Bronze Cloth” tratto da Saint Seiya meglio conosciuto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco. La statica sarà alta quasi 73 cm, sarà prodotta in due versioni normale e deluxe con l’aggiunta di una testa in più da poter sostituire già a quelle standard e farà parte della linea Premium Masterline.

La statua sarà particolarmente enfatizzata dall’effetto a led contenuto all’interno della fenice alle spalle del nostro protagonista, la base su cui è fissata riprende il terreno in fiamme con un effetto di lava proprio a ricordare l’Isola della Regina Nera dove Ikki è stato addestrato per diventare Saint e notiamo nella parte frontale in centro il simbolo della fenice a cui appartiene con due targhe laterali con due fiori che richiamano Esmeralda. Nel bonus del preordine si riceverà un viso extra in più molto più simile alla versione anime.

Ikki di Phoenix in Italia conosciuto solamente come Phoenix è uno dei 5 cavalieri di bronzo protagonisti di Saint Seiya, appartenente alla costellazione della fenice. Ikki è il fratello maggiore di Shun (Andromeda), sin da bambino appare come una persona solitaria che non vuole mai chiedere aiuto a nessuno e dal carattere molto duro. Anche se è una persona che non piace lavorare in squadra, durante il momento del bisogno interviene sempre a salvare i suoi compagni Saint da morte certa durante gli scontri sovvertendo il risultato fonale in una vittoria grazie alla sue enorme potenza.

La statua di Ikki di Phoenix “Final Bronze Cloth” è in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 1.049 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2021.