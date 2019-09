Iko Uwais interpreterà Hard Master nello spin-off di G.I. Joe?

Sembrerebbe che l'attore Iko Uwais sia in trattative per interpretare Head Master in Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe, che debutterà il 16 ottobre 2020.

Secondo alcune voci di corridoio, sembrerebbe che l’attore indonesiano Iko Uwais sia in trattative per interpretare l’Head Master in Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe. Se le trattative andranno a buon fine l’attore prenderà il posto di Gerald Okamura che abbiamo visto in G.I. Joe: La Nascita dei Cobra. Invece, pare sia ormai certo che nel cast ci saranno Henry Golding che interpreterà Snake Eyes insieme a Andrew Koji che vestirà i panni di Storm Shadow.

Il film prodotto da Paramount Pictures e Hasbro Studios, verrà diretto da Robert Schwentke mentre vedremo Evan Spiliotopoulos nei panni di sceneggiatore. Per assistere al debutto nelle sale cinematografiche della nuova pellicola cinematografica bisognerà attendere ancora un po, infatti l’uscita è prevista per il 16 ottobre 2020. Inoltre, il produttore Lorenzo Di Bonaventura recentemente ha rilasciato un’intervista. Ecco alcune delle sue parole:

“Sarà una storia delle origini. Quelli che hanno letto i fumetti conoscono il suo volto. E’ la formazione di un eroe.”

La produzione del film diretto da Robert Schwentke molto probabilmente avrà inizio entro la fine di questo autunno a Vancouver e successivamente a Tokyo. Non si sa molto in merito alla trama che caratterizzerà le vicende della pellicola cinematografica prodotta da Paramount Pictures e Hasbro Studios ma, come ha anche confermato il produttore, la storia girerà intorno alle origini del personaggio, il quale farà di tutto per diventare membro del Clan ninjitsu Arashikage.

Ricordiamo che G.I. Joe: La Nascita dei Cobra, debuttò nelle sale cinematografiche nel 2009 e riuscì ad incassare circa 300 milioni di dollari. Mentre il sequel, G.I. Joe: La Vendetta, che uscì nel 2013 è stato in grado di incassare un totale di ben 375 milioni di dollari. Ebbene, il nuovo film riuscirà ad avere lo stesso successo di quelli precedenti? Cosa ne pensate dell’attore indonesiano Iko Uwais nei panni dell’Hard Master?