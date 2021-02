Il 2021 di Nathan Never – iniziano i festeggiamenti per i 30 anni

La carrellata legata al 2021 dei personaggi della Sergio Bonelli Editore fa tappa nel futuro! Il curatore Glauco Guardigli infatti ci racconta il 2021 di Nathan Never che quest’anno festeggia i suoi primi 30 anni di carriera.

Nathan Never – la serie regolare

Il 2021 inizia con con un’altra storia doppia (dopo il clamoroso colpo di scena che ha chiuso l’avventura ambientata a Tergeste) altrettanto sconvolgente, scritta da Bepi Vigna e disegnata da Maurizio Gradin: un’avventura che andrà a sbirciare dietro le quinte del futuro stesso di Nathan, per capire chi regge realmente i fili dei delicati equilibri politici della società del futuro. Entrerà in scena un altro attore oltre la Federazione terrestre ed al Consiglio di Sicurezza siete lontanissimi…

A marzo, tocca a un albo “tutto d’azione”, opera di un redivivo Sergio Masperi, che ha confezionato una sceneggiatura tagliata su misura per Massimo Dall’Oglio e ispirata alla grande passione di entrambi per il Maestro Hayao Miyazaki. Ad aprile Bepi Vigna, mai domo, coadiuvato ai disegni da Giéz, ci riporta nuovamente nella disperazione di Tempo Zero, in un ideale seguito del numero 300.

Il timone della serie passerà poi, nella seconda metà dell’anno tranne qualche rara eccezione, a Michele Medda con una serie di splendidi “liberi” affidati a disegnatori di grande talento, come Simona Denna, Elena Pianta, Massimiliano Bergamo, Andrea Cascioli, Rosario Raho…

Tra le eccezioni di cui sopra, segnaliamo la storia dei numeri di luglio e agosto, di Stefano Marzorati e Onofrio Catacchio, soprattutto per le ardite soluzioni grafiche e i toni malinconici, in perfetto stile neveriano.

Nathan Never – le iniziate speciali e i festeggiamenti per il 30° anniversario

A giugno, alle uscite regolari, si aggiungerà un “Bis”, un albo speciale per il “Trentennale”, scritto da Bepi Vigna e affidato ai disegni di Germano Bonazzi. Sempre in estate uscirà una miniserie di quattro numeri, al momento denominata “Giove”, in cui Bepi Vigna, coadiuvato da Germano Bonazzi e Max Bertolini, svelerà altri fondamentali segreti dell’universo di Nathan Never.

Confermato invece, pur con qualche pagina in meno, a dicembre, lo Speciale Nathan Never, sul quale sono già al lavoro Michele Medda e Silvia Corbetta.

Dal punto di vista delle collaborazione invece confermata quella con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che vede Nathan accompagnare alcuni importanti eventi organizzati dal Ministero, in preparazione di meeting internazionali dedicati alla tutela ambientale e alle misure da adottare, a livello mondiale, per affrontare il problema del cosiddetto “climate change”.

Le anteprime 2021 della Sergio Bonelli Editore

La scorsa settimana, sempre tramite il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha già offerto un primo sguardo alle novità 2021 di Tex, Dragonero, Dampyr, Zagor, Dylan Dog e Martin Mystere.