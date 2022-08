La cancellazione di Batgirl, voluta dal nuovo management di Warner Bros. Discovery, ha lasciato con l’amaro in bocca i fan della nota eroina dei fumetti e i registi del film Adil El Arbi e Bilall Fallah, che si sono dichiarati scioccati e rattristati dell’accaduto. Adil El Arbi ha ugualmente deciso di condividere sui social una scena clou del film che ritrae Leslie Grace e Michael Keaton rispettivamente nei panni di Batgirl e Batman.

Il Batman di Keaton incontra Batgirl

Il cavaliere oscuro (direttamente dal BurtonVerse) avrebbe dovuto svolgere un ruolo da mentore per l’alter ego di Barbara Gordon, aiutandola ad affrontare i criminali di Gotham City. Le scene girate da Keaton erano in realtà poche, ma sarebbero state in ogni caso il punto focale attorno al marketing del film. Nonostante la cancellazione di Batgirl, lo rivedremo in The Flash, in arrivo nel 2023, che sdoganerà il concetto di multiverso in casa DC.

In Batgirl ci sarebbe stato anche il ritorno del commissario Gordon di J.K. Simmons, direttamente dallo SnyderVerse, e il debutto di Brendan Fraser nei panni di Firefly, noto villain dei fumetti. Inizialmente previsto soltanto per HBO Max, per un momento si è pensato a una release cinematografica, seguendo l’esempio di The Batman, ma tutto è andato in fumo.

Un altro progetto in cui invece il Batman di Keaton sarà assente è il sequel di Aquaman. Per evitare di confondere i fan del DCEU Warner ha deciso di richiamare Ben Affleck e fargli girare delle scene aggiuntive assieme a Jason Momoa. In ogni caso non si tratta di un indizio del ritorno dello SnyderVerse dal momento che la major ha dichiarato a più riprese di non voler riprendere la visione del controverso regista.

I fan sembrerebbero aver gettato la spugna ma David Zazlav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato che è in atto un piano decennale per una DC al cinema e in TV, ispirato a quello che Bob Iger, Alan Horn e Kevin Feige hanno creato per la Marvel, incassando milioni al box-office.