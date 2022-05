La squadra della NFL dei Los Angeles Chargers ha pubblicato il calendario della sua prossima stagione in una maniera davvero bizzarra o forse più incredibile del previsto. Infatti il video è stato creato in versione anime e chiari sono i riferimenti a serie famose ma anche a quelle un po’ meno conosciute! Nulla da dire che il video ha appassionato sia gli sportivi che gli otaku. Vediamolo insieme!

Il video anime del programma della squadra della NFL dei Los Angeles Chargers

La squadra di Los Angeles ha deciso di provare qualcosa di diverso e ha creato un video animato, realizzato nello stile di una sequenza di titoli di apertura di un anime, per pubblicare il loro prossimo programma. Tutte le 17 squadre contro cui i Chargers si scontreranno sono state ridisegnate nello stile di una diversa serie anime popolare, tra cui i Las Vegas Raiders raffigurati come una ciurma di pirati in stile One Piece (recuperate il manga su Amazon) e i San Francisco 49ers sono stati immaginati come una squadra di ninja simili a Naruto. Non solo riferimenti agli anime, perché il video è pieno di battute scherzose su alcuni degli scandali e delle sfortune che i loro avversari hanno affrontato negli ultimi anni, compresi i riferimenti all’ex allenatore dei Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, licenziato in seguito a diverse controversie, e alla serie di quarterback di breve durata degli Indianapolis Colts.

Tra gli altri riferimenti agli anime, abbiamo i Denver Broncos che posano come Souma di Food Wars! Shokugeki no Soma, riferimento a Russell Wilson, il nuovo quarterback dei Broncos, e a un meme popolare che lo circonda chiamato “Let Russ Cook” in cui i fan incoraggiano i suoi allenatori a lasciare che Wilson giochi a modo suo piuttosto che attenersi a un piano di gioco rigido. Gli Atlanta Falcons imitano Tokoyami di My Hero Academia e il segno di Waffle House è un riferimento all’ex giocatore dei Falcons Julio Jones che ama notoriamente Waffle House. Il capo allenatore dei Kansas City Chiefs Andy Reid e il capo allenatore dei Chargers Brandon Staley controllano i loro mech QB. Andy Reid è vestito come Odokawa di ODDTAXI e i Tennessee Titans sono immaginati come il Gigante Colossale dell’Attacco dei Giganti.

Ecco il video:

yes yes yesyes pic.twitter.com/A0TvmYJUOQ — Los Angeles Chargers (@chargers) May 13, 2022

Il video è già diventato un successo virale, con oltre 185.000 Mi piace e oltre 50.000 retweet su Twitter. Gli appassionati di sport hanno applaudito il video per la sua creatività, mentre gli otaku hanno elogiato i riferimenti non solo ai famosi anime shonen, ma anche alle serie meno note.