Il futuro di Andor, dopo la sua entusiasmante prima stagione, è la nuova speranza dei fan di Star Wars, che hanno visto nella serie di Tony Gilroy la migliore produzione dedicata alla galassia lontana lontana presente nel catalogo di Disney Plus. Scelta precisa di Gilroy è stata l’utilizzo ridotto degli easter egg e dei richiami al mito di Star Wars, impiegandoli come veri elementi narrativi e non come fan service, ottenendo una convincente solidità narrativa che proprio in queste citazioni ragionate ha trovato un valido sostengo. Per il futuro di Cassian Andor questo principio dello showrunner non verrà certo meno, ma la speranza è che nella seconda stagione di Andor Orson Krennic possa fare la sua apparizione, soprattutto dopo la scena post-credit dell’ultima puntata di Andor.

Il cameo perfetto nella seconda stagione di Andor sarebbe quello di Orson Krennic

Apparso per la prima volta in Rogue One, Krennic (Ben Mendhelson) era il responsabile della costruzione della Morte Nera, la devastante stazione da battaglia vista in Una Nuova Speranza. La seconda stagione di Andor dovrà confrontarsi con questa minaccia, ed è lecito pensare che oltre all’Imperatore, Darth Vader e Tarkin, ci siano alti ufficiali dell’ISB, l’agenzia di sicurezza imperiale, che siano al corrente di questo progetto top secret, al fine di preservarne la segretezza. Difficile, quindi, immaginare che non ci sia spazio per una presenza di Krennic, considerata la sua importanza negli eventi di Rogue One, di cui Andor è il prequel.

Pur avendo visto in passato come ci siano voci di eccellenti camei, da Palpatine a Thrawn, nell’ottica di preservare la natura della serie, lontana da logiche di fan service e impostata per essere focalizzata su una narrazione che privilegia i personaggi più umani, la presenza di Orson Krennic nella seconda stagione di Andor sarebbe una scelta ottima. Tenendo presente quanto raccontato nel romanzo prequel di Rogue One, Catalyst, sarebbe quindi possibile raccontare gli eventi che hanno condotto Krennic a dirigere i lavori della Morte Nera, dando ulteriore spessore alla linea narrativa della serie che valorizza il rispetto della continuity dell’Ascesa dell’Impero.

