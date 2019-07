Il cielo di Giffoni invaso dai droni per Men In Black: International

Uno spettacolare Drone Show ha seguito la proiezione in anteprima nazionale di Men In Black: International

Il Giffoni Film Festival 2019 si è aperto con la proiezione in anteprima nazionale di Men In Black: International. L’evento speciale ha avuto culmine con uno spettacolo unico e suggestivo: un Drone Show che ha illuminato il cielo di Giffoni.

A partire dalle 22:45 del 19 luglio il pubblico del festival ha potuto ammirare una spettacolare invasione aliena nel cielo della valle di Giffoni. La performance ha visto coinvolto uno stormo di 100 droni che ha creato varie coreografie di luce.

Il Drone Show è stato un evento legato all’aria, il tema principale della manifestazione, ed è stato ideato e realizzato da Xister Reply, importante agenzia creativa italiana, con il supporto tecnologico di OSC Innovation.

Lo spettacolo di luci nel cielo è stato possibile con il controllo da terra che ha impiegato un software per il controllo dei droni all’avanguardia, in grado di garantire la precisione di posizionamento dei singoli droni e ha sincronizzato perfettamente la regia dello show con audio e luci realizzate ad hoc.

La flotta di droni ha dato vita ad uno spettacolo unico e coinvolgente, in cui sono stati impegnati a formare il logo del festival, un disco volante e ovviamente l’inconfondibile logo di Men In Black.

Il quarto capitolo di Men in Black, di cui potete leggere la nostra recensione, seguirà le vicende di due nuovi agenti, il veterano H (Chris Hemsworth) e la giovane recluta M (Tessa Thompson). L’improbabile duo si ritroverà coinvolto in un’avventura in giro per il mondo, in cui dovranno affrontare una razza aliena in grado di assumere le sembianze delle altre persone e ovviamente anche dei Men In Black, compromettendo la segretezza dell’agenzia. Gli agenti H e M dovranno lavorare insieme per risolvere la situazione.

Diretto da Felix Gary Gray nel cast di Men In Black: International oltre a Chris Hemsworth e Tessa Thompson troverete anche Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent e Larry Bourgeois, Emma Thompson e Liam Neeson.

Il film è prodotto da Sony Pictures, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e sarà nelle sale italiane a partire da giovedì 25 luglio 2019.