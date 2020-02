Il Confine, il secondo volume arriverà il 6 febbraio!

Come meglio iniziare il mese di febbraio? Con un annuncio bomba di Servio Bonelli Editore, ha confermato l’imminente arrivo del secondo volume de Il Confine, opera creata da Mauro Uzzeo e Giovanni Masi. Siete pronti per nuove avventure?

Per chi non lo sapesse, Il Confine è un universo narrativo, che si pone l’obiettivo di far conoscere agli appassionati la storia dei due protagonisti, Laura Denti e Antoine Jacob. I due sono pronti più che mai ad unire le loro forze per scoprire tutti i misteri che si celano dietro un piccolo paese delle Alpi, precisamente nel confine tra il nostro Paese e la Francia.

Come se non bastasse, il secondo volume de Il Confine sarà impreziosito da una copertina disegnata da Lorenzo LRNZ Ceccotti. Inoltre, ci sarà spazio anche ad una postfazione, che propone una sorta di “backstage” della serie, come interviste agli autori, studi, sketch e versioni alternative dell’opera.

“Io e Mauro collaboriamo da molti anni, e il nostro metodo di lavoro è rodato: il soggetto generale lo scriviamo insieme, attraverso brainstorming che possono durare giorni e che ci aiutano a capire bene cosa vogliamo raccontare, poi io mi occupo della prima stesura della sceneggiatura (dove cerco di risolvere la struttura narrativa in modo che tutto fili, i personaggi siano a fuoco e, soprattutto, non ci siano eventuali buchi, che in una narrazione corale possono facilmente scappare), e gliela passo perché lui la riveda, togliendo o inserendo scene, modulando l’emotività dei personaggi, lavorando sui dialoghi, i colpi di scena… fino a ottenere una prima ‘riverniciatura’”, spiega Masi.

“Andiamo avanti così, rimpallandoci lo script continuando a confrontarci parossisticamente su ogni singolo aspetto, finché non raggiungiamo il giusto equilibrio narrativo”, aggiunge Uzzeo. “A questo punto, ci convinciamo che la sceneggiatura sia chiusa, ma siamo dei poveri illusi… Perché immancabilmente la riapriremo per limare qualche aspetto fino all’attimo prima della pubblicazione!”.

Il secondo volume de Il Confine, infine, compirà il suo debutto ufficiale in tutte le fumetterie, librerie e store online il prossimo 6 febbraio.