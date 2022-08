Continuano ad arrivare news riguardanti la serie di Prime Video più attesa del 2022. Benjamin Walker, interprete di Re Gil-galad ne Gli Anelli del potere, ha parlato del conflitto interiore del suo personaggio, l’Alto Re dei Ñoldor, nella serie basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien sulla Terra di Mezzo e in uscita sulla piattaforma di streaming il 2 settembre 2022.

La vigilanza di Re Gil-galad ne Gli Anelli del Potere

Apparso per la prima volta ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia degli Anelli di Peter Jackson durante un flashback inerente alla guerra dell’Ultima Alleanza, il Re Gil-galad (interpretato nel film da Mark Ferguson) è stato uno dei fondatori dell’alleanza che ha portato alla caduta di Sauron a Barud-dûr.

Come abbiamo capito ormai, Gli Anelli del Potere racconta la fase precedente, quella di preparazione, alla grande guerra contro Sauron durante la Seconda Era. Di conseguenza Gil-galad avrà un ruolo chiave nella serie. Ora apprendiamo che, oltre alle forti tensioni tra Umani ed Elfi, il monarca Elfo avrà un conflitto esistenziale da affrontare, che lo renderà pensieroso per tutta la prima stagione, se non oltre.

Durante il panel de Gli Anelli del Potere al San-Diego Comic-Con 2022, Benjamin Walker ha rivelato a screenrant.com che Gil-galad dovrà far fronte a tutto ciò che ha vissuto durante la sua lunga vita da elfo. L’attore ha rivelato che, nonostante abbia dovuto assistere alla morte delle persone di cui si è preso cura, Gil-galad è ancora fiducioso e determinato a mantenere i suoi doveri. La serie infatti esplorerà ciò che gli permette di andare avanti per la sua strada. Non solo: Walker ha spiegato che il conflitto interiore del personaggio prende ispirazione dagli scritti di Tolkien: l’Elfo è costantemente vigile perché sente che il male sta arrivando nonostante il periodo di “relativa pace”. Di seguito potete leggere le sue parole:

Gil-galad ha migliaia di anni e deve affrontare questa domanda. Quando hai visto tutti quelli che conosci e ami morire più e più volte, come fai a raccogliere la forza per avere speranza? Ma lui ci riesce. Tolkien comprese l’inevitabilità della resurrezione del male, ed è per questo che Gil-galad in particolare è costantemente vigile. Questo è il prezzo della pace: la vigilanza.

