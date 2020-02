Il Coronavirus blocca le riprese di Mission: Impossible 7

Dal sito Variety (potete leggere l’articolo originale a questo link) apprendiamo che la Paramount Picture è in forte ritardo con le riprese di Mission: Impossible 7 a causa del Coronavirus il cui contagio sta dilagando in Veneto. Le riprese del nuovo film con Tom Cruise, infatti, si stavano svolgendo a Venezia, il capoluogo di provincia del Veneto, regione tra le più colpite dal Coronavirus in questi ultimi giorni.

Il comunicato ufficiale della Paramount Picture recita: “A causa delle misure di sicurezza cautelative prese dalla regione Veneto e per il benessere del nostro cast e della nostra troupe, e gli sforzi del governo locale per fermare le riunioni pubbliche in risposta alla minaccia del Coronavirus, stiamo alterando il piano di produzione per le nostre riprese di tre settimane a Venezia, la prima tappa programmata di una vasta produzione per Mission: Impossible 7. Durante questa pausa vogliamo essere accondiscendenti con le preoccupazioni della troupe e del cast e stiamo permettendo loro di tornare a casa fino all’inizio della produzione. Continueremo a monitorare questa situazione e lavoreremo a fianco dei funzionari sanitari e governativi”.

Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell’agente segreto Ethan Hunt per altri due film appartenenti al franchise Mission: Impossible. Il settimo film della saga uscirà il 23 Luglio del 2021 mentre l’ottavo il 5 Agosto 2022. A dirigere entrambi i film vedremo Christopher McQuarrie che aveva diretto già Rogue Nation nel 2015 e Fallout nel 2018. Quest’ultimo è stato il titolo più redditizio del franchise con un incasso di ben 791 milioni di dollari.

Lunedì 24 febbraio la Paramount ha, inoltre, annunciato il ritardo dell’uscita di Sonic the Hedgehod in Cina, anche questa volta a causa del Coronavirus.