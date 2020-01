Il Corvo: reboot torna in lavorazione alla Sony

Dopo un misterioso stop durato ben due anni, il reboot de Il Corvo pare sia tornato nuovamente in lavorazione. Infatti la Sony si è dedicata, già in passato, alla realizzazione di questo nuovo film però – a causa di alcuni ignoti motivi – non è stato possibile portare a termine il progetto. Dunque, quando sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ad un certo punto, ci fu l’interruzione improvvisa della produzione della nuova pellicola. Però, secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che la Sony abbia risolto i “problemi” e pare sia a lavoro per realizzare un nuovo lungometraggio dedicato a Il Corvo.

Ovviamente, non si sa ancora se – come regista e protagonista dello show – troveremo nuovamente i nomi che stavano lavorando al film due anni fa, ossia Corin Hardy e Jason Momoa. Sicuramente, non mancheranno ad arrivare le prime indiscrezioni a riguardo e, molto probabilmente, saranno accompagnate da altre importanti informazioni riguardanti l’intero cast che farà parte del nuovo The Crow. Ricordiamo che fu un grandissimo successo per il film che debuttò al cinema nel “lontano” 1994, diretto da Alex Proyas. Il Corvo, in quegli anni, riuscì ad incassare circa 170 milioni di dollari al box office e inoltre, come molti ricorderanno, Brandon Lee divenne una vera e propria leggenda soprattutto a causa della sua scioccante morte avvenuta proprio sul set.

Sul tragico evento è tornato – non molto tempo fa – Chad Stahelski, regista. Egli avrebbe affermato che la star de Il Corvo è venuto a mancare a causa di un “incidente”, ovviamente in molti pensano che questa affermazione da parte del regista sarebbe servita per mettere a tacere le molte voci che ormai identificano il film di The Crow come film maledetto. In ogni caso, dopo la pellicola cinematografica del ’94 e dopo altri vari progetti che hanno portato Il Corvo sul piccolo e grande schermo, pare che la Sony sia tornata in azione per realizzare finalmente un nuovo show con protagonista una delle più grandi figure del cinema.

In attesa di scoprire nuovi dettagli, cosa ne pensate del ritorno in produzione di The Crow?