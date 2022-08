Kumo Kagyu, il creatore della light novel Goblin Slayer insieme a Noboru Kannatuki, pubblicata dal 15 febbraio 2016 per l’etichetta GA Bunko di Softbank Creative, mentre l’adattamento manga è edito in Italia dalla J-POP, è pronto a mettersi la lavoro su un nuovo manga. Vediamo tutti i dettagli.

Il creatore di Goblin Slayer lancia un nuovo manga

Il nuovo manga si intitolerà Mosca 2160 e sarà ambientato in un lontano futuro in cui la Russia combatterà in una nuova Guerra Fredda.

Non sappiamo chi saranno i protagonisti e non abbiamo una trama vera e propria, ma di certo non mancherà l’azione tipica di Goblin Slayer.

I creatori di Mosca 2160 saranno Kumo Kagyu, che supervisionerà la scrittura, e Sekine Koutarou che si occuperà dei disegni. Il design dei personaggi sarà controllato da Kannatsuki Noburu e Square Enix prevede di pubblicare il manga su Big Gangan a partire dal prossimo autunno.

Goblin Slayer: il franchise

Goblin Slayer nasce come serie di light novel fantasy che hanno dato vita a diversi adattamenti manga anche spin-off (Gaiden e Brand New Day). Il manga scritto e disegnato da Kousuke Kurose è pubblicato in Italia da J-POP mentre le light novel stesse sono per il momento ancora inedite.

Goblin Slayer è stato adattato anche in un anime da 12 episodi dallo Studio White Fox (Akame ga Kill!, Re:Zero). L’anime è stato diretto da Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation – The Day Breakers, Girls’ Last Tour) con sceneggiature stese da Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss) e Yousuke Kuroda (My Hero Academia). A questa prima stagione segue poi il lungometraggio Goblin Slayer – Goblin’s Crown.

In Italia la prima stagione di Goblin Slayer è stata trasmessa in simulcast gratuito su VVVVID; da gennaio è disponibile anche nella edizione doppiata in Italiano, sia su VVVVID sia su Amazon Prime Video ed è uscita in home video grazie a Dynit a febbraio.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico.