Arriverà nelle sale il 9 giugno 2023 Transformers: Il Risveglio, nuovo capitolo del celebre franchise di robottoni Hasbro. Diretto da Steven Caple Jr, porterà i fan in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveranno gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Proprio in queste ore è stato diffuso in rete il primo trailer ufficiale.

Il trailer di Transformers: Il Risveglio

Come si può evincere dal video, nel film torneranno anche Bumblebee e Optimus Primal. La grande novità è però rappresentata dal debutto di Maximal e Predacon, due fazioni in grado di trasformarsi in animali. Gli adrenalinici scontri si svolgeranno in giro per il mondo da Brooklyn a Machu Picchu in Peru. Come spiegato in passato dal produttore Lorenzo di Bonaventura lo scopo del film è quello di assecondare le richieste dei fan storici della saga e al tempo stesso aggiungere nuovi elementi al mix. Transformers: Il Risveglio introdurrà anche i Terrorcon, dei Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche, e sarà l’inizio di una nuova trilogia. Il film sarebbe dovuto uscire quest’anno, ma Paramount ha deciso di farlo slittare al 2023.

L’antagonista principale del nuovo film sarà Scourge e appariranno anche altri Transformers come Arcee, Mirage, Nightbird, Airazor e Rhinox. Del cast di Transformers: Rise of the Beasts fanno parte anche Dominique Fishback, il cui personaggio lavora in un museo e studia reperti archeologici, e Luna Lauren Velez, che sarà la madre di Noah. Basato sul cartone animato Beast Wars: Transformers della fine anni ’90, Transformers: Rise of the Beasts (questo il titolo in originale) è ambientato nel 1994 a New York e a livello temporale è collocato dopo lo spin-off su Bumblebee e prima dei film diretti da Michael Bay.