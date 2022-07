Al di là della vicenda che ha toccato Ray Fisher e Zack Snyder negli ultimi giorni, ci sono altre scoperte che riguardano Zack Snyder’s Justice League: per esempio, sembra che i colloqui per sostituire Henry Cavill nei panni di Superman si fossero tenuti prima di quanto riportato da Warner Bros nei suoi rapporti precedenti. Lo ha rivelato l’articolo di Rolling Stone, ripreso da cbr.com. Dalla prima fonte è emerso che l’intenzione della casa di produzione fosse quella di chiudere la collaborazione con Cavill nel 2017, dopo il debutto al cinema del Justice League concluso da Joss Whedon.

Superman e Batman dopo Zack Snyder’s Justice League

L’indagine di cui sopra ha indicato che lo studio stesse cercando di sostituire pure Ben Affleck nei panni di Batman, anche se sappiamo che l’attore tornerà nel suo ruolo per The Flash. Nonostante la decisione da parte di Warner Bros di non produrre nuovi film su Superman, presa nel 2018, Henry Cavill si è sempre detto ottimista ed entusiasta di un ritorno sul grande schermo nelle vesti del suo personaggio. Di recente, tra l’altro, sono circolate voci sul fatto che l’attore avesse firmato in via segreta un accordo per tornare nel franchise. Non abbiamo ancora la conferma ufficiale, ma Warner Bros. sta sviluppando un film su un Superman dalla pelle scusa, diretto da Ta-Nehisi Coates e J.J Abrams e ambientato al di fuori del DCEU, e pare che la sceneggiatura potrebbe subire modifiche per introdurre proprio il personaggio di Henry Cavill.

Da quello che abbiamo capito, sembra che Warner Bros. e DC Films avessero pianificato di sostituire Ben Affleck nei panni di Batman e Henry Cavill nei panni di Superman da quando Justice League si è rivelato un flop al botteghino nel 2017. Secondo Rolling Stone, a seguito della scarsa accoglienza da parte della critica e della triste performance al botteghino mondiale di Justice League, dovuta anche alla bassa qualità degli effetti speciali (eliminare digitalmente i baffi a Cavill non gli era riuscito molto bene), Warner Bros avrebbe iniziato a cercare modi per portare il DC Extended Universe “in una direzione diversa“, lontana dalla visione che Zack Snyder aveva dell’universo.

Non solo Superman e Batman: Martian Manhunter in Zack Snyder’s Justice League

Infine, giusto per non farci mancare nulla, sembra che la casa di produzione non volesse che Martian Manhunter fosse incluso nel cast della Justice League di Zack Snyder perché lo studio aveva altri piani in serbo per il personaggio. Nel film è apparso in ben due scene, trasformandosi nella sua forma marziana prima di diventare il suo alter ego umano, il generale Swanwick de L’Uomo d’Acciaio e Batman V Superman: Dawn of Justice, interpretato da Harry Lenix. Il suo personaggio è tornato alla fine del film di Zack Snyder per mostrarci qualcosa su ciò che sarebbe potuto succedere se la visione di Snyder del DCEU fosse proseguita come previsto. Pare, inoltre, che il personaggio non fosse presente nella sceneggiatura originale di Zack Snyder’s Justice League.

Secondo quanto riferito, il dirigente di Warner Bros, Walter Hamada, avrebbe chiesto la rimozione di Martian Manhunter poiché lo studio aveva piani diversi per il personaggio e non voleva sprecare il suo potenziale per due scene soltanto. Inoltre, Snyder avrebbe minacciato di cancellare altri filmati dal film se non gli fosse stato permesso di includere la sua figura. In seguito il regista ha negato questa affermazione, dicendo che non avrebbe avuto la possibilità di fare una richiesta simile. Non sapremo mai quale sia la verità, ma il regista ha portato a casa la vittoria: pare che Jason Kilar, l’allora CEO di WarnerMedia, l’abbia appoggiato, permettendo a Martian Manhunter di apparire nella pellicola.

In realtà il piano originale di Zack Snyder era un altro ancora: Snyder voleva inserire anche Wayne T. Carr nei panni di John Stewart/Lanterna Verde nel cast di Justice League. Secondo Rolling Stone, WB avrebbe rifiutato la proposta perché aveva nuovi piani anche per questo personaggio DC.