In una recente intervista con IndieWire, il regista Baz Luhrmann ha parlato del Director’s Cut di Elvis, accennando al fatto che, un giorno, si aspetta di poter pubblicare la versione estesa del suo docufilm sul Re del Rock (potete trovare qui la nostra recensione dell’edizione home video del film in Blu-Ray 4K). Inoltre, nella mente del regista questa versione del film, della durata di ben 4 ore, potrebbe anche contenere diversi concerti estesi di Austin Butler, il talentuosissimo attore che ha impersonato Elvis nella pellicola.

Il Director’s Cut di Elvis conterrà diversi concerti, se si dovesse realizzare

Il regista Baz Luhrmann ha dichiarato che il materiale rimasto fuori dal film copre circa 4 ore di girato e che sarebbe un suo desiderio riuscire, prima o poi, a realizzare la versione Director’s Cut di Elvis. Inoltre, gran parte di questo materiale è rappresentato da performance canore di Autin Butler, il quale ha registrato interi concerti nei panni di Elvis.

Luhrmann ha poi tenuto a precisare che, per il momento, si tratta di un’idea nella sua mente che spera di poter realizzare, anche se non in tempi brevissimi, aggiungendo che la decisione finale sulla realizzazione del Director’s Cut di Elvis spetterà naturalmente alla società che dovrebbe realizzarlo, ovvero Warner Bros., in quanto spetta a lei decidere se investire o meno del denaro nella sua realizzazione. Inoltre, il regista stesso ha dichiarato che vorrebbe ritornare su questo suo ambizioso progetto cinematografico fra un po’ di tempo, dopo essersi preso una pausa dallo stesso.

Elvis in 4K

Il regista ha poi posto l’accento sul fatto che non è così semplice realizzare il Director’s Cut di Elvis semplicemente mettendo insieme il girato: servono, infatti, un ottimo lavoro sul montaggio delle scene, effetti visivi all’altezza del film già esistente e, nel complesso, un buon lavoro di rifinitura generale. Insomma, le scene ci sono, ma necessitano comunque di n grande lavoro, prima di essere inserite all’interno di Elvis. Il regista ha poi ipotizzato che, per realizzare un montaggio esteso del suo film, gli servirebbero dai 4 ai 6 mesi di lavoro.