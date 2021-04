Il documentario su Star Trek Voyager è il crowdfounding più riuscito di sempre!

To the Journey: Looking Back at Star Trek Voyager, documentario sull’omonima serie di Star Trek è attualmente il progetto di crowdfunding più finanziato di sempre, avendo ricevuto ben 1.178.785 dollari da circa 11.000 sostenitori!

La campagna per il progetto su Star Trek Voyager (di cui poi acquistare i cofanetto con tutte e stagioni tramite questo link) è riuscita a battere in maniera consistente il precedente detentore del titolo di progetto più finanziato, un documentario su Frank Zappa, che si è fermato “solamente” a 1.126.036 dollari raccolti.

Gli organizzatori della campagna, stando a quanto da loro stessi riportato, speravano in un successo così grande e, nemmeno troppo velatamente, avevano fatto intendere di essere intenzionati seriamente a polverizzare i record appartenuto a documentario su Zappa.

Con la cifra attualmente raggiunta, la campagna su Indiegogo, che non si è ancora conclusa, ha già sbloccato tutti gli obbiettivi che si era prefissata, rendendo possibile, tra le altre cose, la rimasterizzazione in alta definizione del materiale originale e anche una sorpresa per tutti i fans, di cui però ancora non si sa nulla.

Il crowdfunding però non è ancora terminato e gli organizzatori sperano che i numero delle donazioni continui a crescere, anche perché la produzione è attualmente ancora alle fasi preliminari e devono essere ancora girate interviste e altri tipi di girato, così come le animazioni, le musiche e il montaggio. E, ovviamente, vanno pagati i diritti per le licenze CBS/Star Trek.

Per questo, per far si che questo progetto possa essere ulteriormente finanziato, la dichiarazione di intenti sul sito della campagna è moto chiara e diretta:

“Sono passati più di 25 anni da quando la Voyager si è persa per la prima volta nel Quadrante Delta portandoci tutti in un incredibile viaggio durato sette anni. È giunto il momento di rivisitare, celebrare ed esplorare appieno, ciò che ha reso questa serie Star Trek così speciale. Il cast e la troupe di questo spettacolo rivoluzionario meritano il massimo riconoscimento e, con il tuo aiuto, ce la faremo!”

Riusciranno a a migliorare ancora i già straordinario successo di questo progetto? Gli organizzatori sono ottimisti in merito. D’altra parte, per parafrasare Sette di Nove, “impossibile è una parola che gli umani usano fin troppo spesso.”