Il Far East Film Festival 22 si riconferma in digitale

Il Far East Film Festival 22 (FEFF 22) si sarebbe dovuto originalmente svolgere a febbraio, ma l’incombere dell’emergenza sanitaria aveva obbligato gli organizzatori a sospendere l’evento e a rimandare il tutto all’estate. Allora i dispiaceri erano stati sedati dall’intuizione, molto apprezzata, di offrire un assaggio della manifestazione dando vita a vere e proprie sale cinematografiche digitali, un servizio di streaming a numero limitato offerto dal portale MYmovies. Con il perdurare delle incertezze sanitarie, questo precedente viene ripreso e intensificato, in modo che l’intera manifestazione possa svolgersi in via virtuale.

Se non vi saranno ulteriori scossoni, FEFF 22 si terrà tra il 26 giugno e il 4 luglio 2020 con il titolo Face to Face, Heart to Heart, un vero e proprio manifesto nel promuovere la forza della comunità cinefila, un baluardo di ottimismo in un periodo tanto ostile al mondo dello spettacolo. Non sono ancora trapelati dettagli sul come si svolgerà concretamente l’insolita manifestazione, ma sappiamo con certezza che sodalizio con MYmovies verrà riproposto e tutto suggerisce che le modalità di fruizione saranno del tutto simili a quelle vissute a febbraio.

Rinnegato lo streaming on demand, gli organizzatori ventilano infatti una struttura riadattata per meglio sposare la “grammatica e alle dinamiche dello streaming” e che, al contempo, sia in grado di offrire un punto d’incontro al “popolo fareastiano”. Se seguirà il terreno battuto qualche mese addietro, il Far East Film Festival 22 simulerà l’esperienza della manifestazione con stanze in streaming dal numero chiuso arricchite da un servizio di chat con cui interagire con gli altri utenti per scambiarsi opinioni e pareri.

Parallelamente ai film, in digitale verranno trasmesse anche i video-saluti di attori e registi, nonché i talk di approfondimento. Dal 30 giugno al 2 luglio, inoltre, troverà spazio online anche Focus Asia, cioè l’area Industry del festival, con la sezione FEFF in progress, il project market e un ricco programma di webinar.