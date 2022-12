Il mercato del cinema e delle serie TV prende spesso diretta ispirazione da altre arti, come quella dei videogiochi. Non è infatti insolito vedersi arrivare sul grande e piccolo schermo produzioni direttamente ispirate a titoli videoludici di grande successo, come ad esempio la prossima serie in uscita dedicata al franchise di The Last of Us. Per la gioia di molti appassionati, è arrivato l’annuncio ufficiale, da parte di Kojima Productions, che un film dedicato a Death Stranding prenderà vita. Dal quel che è emerso, sembra che questa nuova produzione porterà ai fan un ampliamento di quella che è la storia vissuta nel videogioco, e presenterà anche nuovi personaggi ad oggi inediti. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo!

Il film Death Stranding

Kojima Productions ha annunciato che il suo videogioco record di vendite, Death Stranding, godrà un adattamento cinematografico. Al lavoro su questo importante progetto, di cui sappiamo ancora ben poco, al fianco di Kojima Productions c’è lo studio Hammerstone Studios. Secondo quanto emerso, il progetto è attualmente già in corso seppur non siano chiari, a noi, tanti elementi. Chi verrà scelto per comporre il cast? Qualcuno degli attori che ha lavorato precedentemente al videogioco ci sarà? Purtroppo è presto per dirlo, questo informazioni non sono ancora state ufficializzate, non ci resta dunque che attendere nuove future conferme.

Per chi non avesse mai avuto occasione di giocarci, Death Stranding è un titolo uscito nel recente 2019 su piattaforma PlayStation 4 nel 2019 (lo trovate disponibile all’acquisto anche su Amazon), e porta il giocatore a vivere l’esperienza del personaggio di Sam Bridges, impegnato in una dura missione che ha come obbiettivo la realizzazione di una vera e propria speranza per l’intera umanità. Death Stranding è stato per il suo ideatore un vero e proprio giro di boa dal punto di vista professionale, poiché è il primo titolo di Hideo Kojima a prendere vita dopo la sua separazione da Konami nel 2015. Vi ricordiamo che il connubio Hideo Kojima e Konami ha partorito nel corso degli quello che è ad oggi un vero cult di genere: Metal Gear Solid. Il secondo capitolo di Death Stranding è attualmente in fase di sviluppo e farà il suo debutto sulla console di nuova generazione Playstation 5.

Le dichiarazioni di Kojima Productions e di Hammerstone Studios

Hideo Kojima, il fondatore di Kojima Productions, ha dichiarato:

Non potrei essere più entusiasta di questa nuova partnership con Hammerstone Studios. Questo è un momento cruciale per il franchise e non vedo davvero l’ora di collaborare con loro (Hammerstone Studios) per portare Death Stranding sul grande schermo.

Alex Lebovici di Hammerstone Studios ha poi aggiunto dicendo: