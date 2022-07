Un finale di stagione lungo quanto un film: è quello che la maggior parte dei fan ha pensato vedendo la durata complessiva di due ore e trenta minuti dell’episodio 9 di Stranger Things 4. Ora, i creatori della serie originale Netflix ci hanno spiegato perché i piani sono cambiati. D’altronde, lo ricordiamo, di recente i fratelli Duffer hanno rivelato che nel corso della produzione ci sono state evoluzioni inaspettate.

Stranger Things in un'immagine Netflix del finale

La lunga durata dell’episodio finale di Stranger Things

Parlando con Collider dell’episodio finale di Stranger Things 4, dal titolo “Capitolo 9: The Piggyback“, i Duffer Brothers hanno discusso di come in principio avessero pianificato che la conclusione della stagione fosse divisa in due parti. Il problema era trovare un modo per non disturbare la continuità della storia, per non troncare l’episodio in maniera troppo brusca o insensata. Insomma, la ricerca di una pausa naturale tra i due possibili episodi non aveva dato i suoi frutti, anzi aveva portato a un tempo di esecuzione più lungo rispetto agli altri capitoli dell’intera serie. Di seguito potete leggere le parole di Ross Duffer riportate da cbr.com:

Non siamo riusciti a trovare un buon punto per dividere la storia dell’ultimo episodio: c’è quasi un’ora di tensione accumulata, poi la situazione diventa infuocata, dura per un’altra ora, e infine abbiamo i nostri 25 minuti di coda. Non sarebbe stato un episodio molto soddisfacente se lo avessimo fermato dopo quella prima ora. Secondo noi, così facendo si sarebbe semplicemente esaurito lì. Non volevamo forzare un finale, quindi abbiamo pensato: ‘beh, solo questo episodio sarà mostruoso’ [in termini di durata].

A differenza delle stagioni precedenti, Stranger Things 4 è stata suddivisa in due volumi. Gli episodi sono più lunghi rispetto alla solita durata (parliamo di circa un’ora e un quarto ciascuno). Ricordiamo che la quarta stagione della serie Netflix ha battuto il record di Ozark e Squid Game, superando 1 miliardo di ore di visualizzazione sulla piattaforma nell’arco di 28 giorni dalla sua uscita. La quarta stagione di Stranger Things (su Amazon potete acquistare il Funko POP di Dustin) è disponibile su Netflix.