Il Fumetto e i suoi Autori Episodio 1: Emiliano e Matteo Mammucari presentano Nero, la nuova serie targata Sergio Bonelli Editore in uscita il prossimo 16 dicembre in libreria e fumetteria, sul canale Twitch di Cultura POP lunedì 13 dicembre dalle 21.

Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello Matteo dopo l’esperienza della miniserie Orfani: Terra, dà vita a una saga avventurosa in più volumi. Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono le vicende dei nostri personaggi, che mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia ancestrale – al mondo cupo e avventuroso del medioevo cristiano, con battaglie campali, epiche sfide, condottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in cerca di fortuna.

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

A proposito di Nero:

Due uomini portano sulla pelle il marchio delle proprie ossessioni. Uno arabo, uno cristiano. Entrambi esseri umani.

A proposito di Emiliano Mammucari:

Emiliano Mammucari, nato a Velletri nel 1975, è un fumettista e illustratore italiano. Dopo essersi formato alla Scuola Romana dei Fumetti, dove terrà anche dei corsi, verso la fine degli anni ’90 inizia a illustrare per l’etichetta Comic Art, e l’anno dopo fonda la casa editrice indipendente Montego, per la quale disegna diverse opere su testi di Alessandro Bilotta. Nel 2003 disegna il primo numero della serie di Roberto Recchioni John Doe (Eura Editoriale). Lavora in seguito con la Sergio Bonelli Editore, tra le altre cose creando, proprio insieme a Recchioni, la serie Orfani, stampata poi in edizione da libreria dalla Casa editrice BAO Publishing. Nel 2011 pubblica il libro Lezioni spirituali per giovani fumettari. Attualmente insegna alla Scuola Internazionale di Comics.

Eccovi alcune tavole in anteprima:

L’appuntamento con Il Fumetto e i suoi Autori Episodio 1: Emiliano e Matteo Mammucari presentano Nero è fissato lunedì 13 dicembre a partire dalle 21 sul canale Twitch di Cutura POP!

CulturaPOP presenta: il Fumetto e i suoi Autori

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale saranno ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.