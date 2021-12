Il Fumetto e i suoi Autori Episodio 2: Marco Nucci e Giulio A. Gualtieri presentano La Divina Congrega, la nuova serie targata Sergio Bonelli Editore, sul canale Twitch di Cultura POP lunedì 20 dicembre dalle 21.

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

A proposito de La Divina Congrega:

L’Inferno è al limite della capienza e a Lucifero resta un’unica soluzione: spalancare i cancelli e invadere il regno dei Vivi! Un uomo che in passato visitò le Malebolge si oppone al piano diabolico: Dante Alighieri. Per combattere i dannati, dovrà riunire il più incredibile team dell’Italia Rinascimentale: Leonardo da Vinci, Lorenzo il Magnifico, il cimmero Otello, la Venere di Botticelli, Cristoforo Colombo e la maga Circe!

Scevro da qualsiasi intento accademico o asetticamente celebrativo, La Divina Congrega Canto I – La Diritta Via è una lettura esplosiva e divertente che punta ad unire la tradizione dantesca con spunti marcatamente fantasy ed un piglio metaletterario che sin dalle primissime pagine fa collidere quella che una volta era definitiva “letteratura alta” con la grammatica e gli stilemi del fumetto e della letteratura fantasy in una forma inedita almeno per il mercato italiano.

Eccovi alcune tavole in anteprima:

