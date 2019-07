Il Funko Pop più grande mai realizzato è di Star Wars

Presto arriverà un nuovo Funko Pop a tema Star Wars e sarà il più grande mai realizzato fin'ora.

La Funko da anni produce statuette in vinile dedicate a varie saghe appartenenti al mondo del cinema, dei fumetti, dei videogiochi e della cultura pop. Negli ultimi tempi, al di là dei Pop standard, sono state prodotte anche altre varianti, come ad esempio i Movie Moment che riproducono i momenti più iconici della cultura pop. L’azienda ha prodotto anche dei Pop di varie dimensioni, ricordiamo ad esempio il Dobby life size, ovvero un modello di Pop che riproduce le dimensioni naturali del personaggio. Il collezionismo dei Pop sta prendendo sempre più piede e la Funko non si lascia scappare l’occasione di lanciare sul mercato un’altra novità: è in arrivo il Funko Pop più grande mai realizzato ed è a tema Star Wars.

La Funko pop ha scelto di riprodurre uno dei momenti più iconici della saga di Star Wars, ovvero Han Solo sul Millennium Falcon. Questa sarà un’edizione deluxe e le sue misure saranno di circa 27 centimetri di larghezza e 34 centimetri di lunghezza. Dalle immagini a disposizione si può intuire che il Millennium Falcon sarà riprodotto in modo accurato e la grandezza permetterà di ammirare tutti i dettagli della nave più amata della storia del cinema e della cultura pop. Questo prodotto sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo Ottobre per gli abbonati ad Amazon Prime. Sarà venduta al prezzo di 64,99 dollari (poco meno di € 60,00). Attualmente non sappiamo quando e se questo Pop sarà disponibile in Italia, ma siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Sia gli appassionati di Star Wars, sia i collezionisti non si lasceranno sfuggire una simile novità, che andrà sicuramente a ruba in breve tempo.