Per quanto il protagonista di The Mandalorian sia senza ombra di dubbio Din Djarin, la terza stagione della serie di Disney Plus sembra voler dare una nuova dimensione a un personaggio che ha già avuto modo di farsi apprezzare dai fan della saga: Bo-Katan Kryze. In questo momento della saga, Bo-Katan sembra essere lontano dalla figura di adamantina combattente che ci ha trasmesso il suo passato, da The Clone Wars alla precedente stagione di The Mandalorian, eppure le ultime scene de Il Trovatello indicano il futuro di Bo-Katan in The Mandalorian 3.

Recentemente, l’inteprete del personaggio, Katee Sackhoff, ha rivelato come a suo avviso Bo-Katan abbia abbandonato le sue mire di ergersi a guida dei Mandaloriani. Dopo aver dato ossessivamente la caccia Moff Gideon per recuperare la leggendaria Darksaber, nel momento in cui Din Djarin sconfigge l’ex comandante imperiale e ne entra in possesso, Bo-Katan vede crollare il suo sogno. Non a caso, nei primi due episodi di The Mandalorian 3 la vediamo distrutta e apparentemente apatica verso le sorti del proprio popolo, anche se l’arrivo di Din e il successivo appello di Grogu di correre in soccorso del suo amico sembrano averla ridestata da questa sua apatia.

Dopo il quarto episodio, il futuro di Bo-Katan in The Mandalorian 3 è sempre più centrale per la rinascita di Mandalore

Tornare a essere mandalorian

Fare da guida a Din Djarin tra le rovine di Sundari, capitale di Mandalore, e aiutarlo a rinsaldare la sua fede nel Credo sono stati due momenti fortemente emotivi per Bo-Katan. Pur avendo accantonato l’idea di imporsi come nuova Mand’alor, il suo sentirsi parte della cultura mandaloriana la ha spinta a unirsi alla crociata personale di Din, che vuole ricreare un’unità tra tutti i clan. Ed è in questa ricerca di un senso di appartenenza che ritroviamo Bo-Katan all’inizio del quarto episodio, Il Trovatello.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Proprio in questo capitolo, The Mandalorian 3 scrive il futuro di Bo-Katan Kryze, seppur in modo sottile. Durante l’avventura con Din Djarin nelle profondità delle Acque Viventi, Bo-Katan ha vissuto un’esperienza mistica per un mandaloriano: l’incontro con un mythosaruo. Animale simbolico per i mandaloriani, questa creatura è considerata quasi un totem, venerata al punto da aver adottato il suo teschio come simbolo dell’intera cultura mandaloriana. La tradizione vuole che questi giganteschi esseri venissero cacciati in antichità dai mandaloriani come dimostrazione di coraggio, e solo i più temerari riuscivano ad addomesticarli e usarli come cavalcature in battaglia. Questo retaggio culturale si è trasformato, specie dopo la Notte delle Mille Lacrime, in un’ulteriore mitizzazione di questi animali, la cui apparizione viene rivestita di grande simbolismo. Considerati estinti da millenni, il loro ritorno per i mandaloriani è visto come il segno di una nuova era di prosperità per Mandalore, accompagnato dall’avvento di un nuovo, inarrestabile Mand’alor.

Questo incontro è fondamentale per ridare ardore a Bo-Katan. Il suo atteggiamento dimesso e arrendevole dei primi episodio di The Mandalorian 3 è da considerarsi come la reazione di una donna che ha visto infrangersi i propri sogni, ma è al contempo un punto di partenza per una sua nuova dimensione che, in un certo senso, renda ancora più solida la sua motivazione. L’accompagnare Din nelle Acque Viventi e incontrare il mythosauro, vedere la propria dimora distrutta dai resti dell’Impero e scoprire che Mandalore è distrutta ma non inabitabile come proclamato dall’Impero, sono punti di svolta per la sua vita. L’entrare a far parte della piccola comunità di mandaloriani di Din Djarin è l’ennesimo tassello di questa rinascita di Bo-KAtan.

Il futuro di Bo-Katan in The Mandalorian 3 è con i Figli della Ronda?

Quando il figlio di Paz Vizsla viene rapito dal gigantesco sauro volante, Bo-Katan è la prima a reagire con il piglio di una leader. Per questa comunità che vede nell’Armaiola la sua guida, assistere a una straniera che con tale dedizione si lancia in soccorso di un Trovatello è sorprendente, soprattutto considerando come appartenga a un clan con tradizioni profondamente diverse. Se da un lato non possiamo negare che l’effettivo salvataggio del giovane Rognar sia operato in ultima battuta dal Mando, è Bo-Katan a mostrarsi come leader nata di questa missione di salvataggio, tanto che lo stesso Paz Vizsla non manca di tributarle un grande onore: essere la guida, e quindi poter mangiare levandosi l’elmo davanti al fuoco del bivacco.

Scena centrale del quarto episodio della serie, in cui nuovamente viene enfatizzato il diverso approccio e le diverse tradizioni che separano i clan mandaloriani. Questa riscoperta è importante quanto il riconoscere che ci sono infiniti tratti in comune tra le diverse famiglie, ed è proprio su questo dualismo che è costruito questo episodio, che culmina con il dialogo tra Bo-Katan e l’Armaiola.

Il significato del mythosauro

Dopo aver perso uno spallaccio nello scontro, Bo-Katan ottiene dall’Armaiola un pezzo sostitutivo, ma al momento di scegliere il simbolo da incidere, Bo-Katan non chiede l’emblema dei suoi Nite Owls, bensì domanda un mythosauro. Richiesta che viene accompagnata dalla confessione di averne visto uno, rivelazione a cui l’Armaiola inizialmente pare non credere, credendola una suggestione, salvo poi percepire la sicurezza di Bo-Katan e quindi intrepretarlo come un segno del destino.

Un simile incontro, infatti, non può essere casuale, ma potrebbe rivelarsi come un chiaro segno che in The Mandalorian 3 il futuro di Bo-Katan Kryze abbia intrapreso un nuovo percorso. Per quanto sembri arduo vederla diventare la nuova Mand’alor, questo incontro nelle miniere di Mandalore viene rivestito di una grande aspettativa, non solo dagli spettatori, ma anche dalla stessa Bo-Katna. Specialmente dopo le parole dell’Armaiola, la donna inizia evidentemente a interrogarsi sul significato di questo incontro, che può esser considerato un’ennesima tappa della rinascita interiore di Bo-Katan.

La stessa scelta di utilizzare il mythosauro come proprio simbolo ha una forte valenza per i mandaloriani. Questa effige è patrimonio comune, appartiene a tutti i clan, venendo utilizzato come dimostrazione di un più alto senso di appartenenza, che trascende la fedeltà ai clan. Questa scelta di Bo-Katan, unita alla sua voglia di veder nuovamente uniti i clan, è un segnale importante per il futuro del personaggio, soprattutto se, come sembra, si unirà ai Figli della Ronda. Andare oltre i legami del clan e i reciproci dissensi, ricercando un’unità a lunga carente, specie dopo la fine di Mandalore, è fondamentale per i mandaloriani, e Bo-Katan potrebbe divenire un perfetto catalizzatore per questa rinascita.

L’offerta di Disney Plus