Tra i progetti più attesi del futuro del Marvel Cinematic Universe non poteva mancare la seconda stagione di Loki, serie che vede come protagonista il Dio dell’Inganno asgardiano interpretato da Tom Hiddleston. La prima stagione è stata utilizzata per introdurre in modo concreto il multiverso nel franchise, mostrandoci nel finale una delle tante incarnazioni di Kang, villain che vedremo nuovamente in azione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Centrale nella trama di Loki è Ravonna Renslayer, direttrice della TVA , che si è rivelata una Variante come gli altri agenti della forza di controlla della Sacra Linea Temporale. Dopo gli eventi della prima stagione, i fan sono curiosi di scoprire come si evolverà Ravonna Renslayer nella seconda stagione di Loki.

Come cambierà il personaggio di Ravonna Renslayer nella seconda stagione di Loki

Curiosità che è stata affrontata recentemente da Gugu Mbatha-Raw, interprete di Ravonna, che non ha mancato di specificare come gli eventi finali della prima stagione avranno una diretta influenza sul suo personaggio. Dopo aver scoperto che l’organizzazione creata da Colui che Rimane è interamente composta da Varianti, Ravonna si trova ora nella condizione di poter scegliere un diverso percorso per la sua vita, come l’attrice ha evidenziato durante un’intervista con ET Online:

In Loki, Ravonna è una presenza poderosa. Egoisticamente, Renslayer ha lasciato la TVA, cosa che mi elettrizza.

Questo dettaglio lascia intendere come nella seconda stagione di Loki Ravonna Renslayer possa avere maggiore spazio, considerato che nel primo arco della serie è stata un personaggio quasi secondario, spesso lasciata ai limiti della trama incentrata su Loki e Silvye. Nei comics della Casa delle Idee, Ravonna ha un forte legame con Kang, e la sua scelta di lasciata la Time Variance Authority potrebbe divenire un buon modo per sviluppare questo elemento.

Pur non avendo notizie sull’eventuale ritorno di Jonathan Mayor anche in Loki, in una delle tante versioni di Nathaniel Richards, la sua eventuale assenza potrebbe comunque venire colmata con l’evoluzione del personaggio di Ravonna, che diverrebbe quindi un ottimo elemento di congiunzione tra l’avventura di Loki e il Kang che vedremo in azione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, non dimenticando che uno dei futuri film del Marvel Cinematic Universe sarà Avengers: Kang Dinasty.

