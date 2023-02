Non è più un mistero che il prossimo capitolo dei Guardiani della Galassia colpirà duramente al cuore i fan del Marvel Cinematic Universe. Per quella che ad oggi è considerata l’ultima opera di James Gunn all’interno del franchise, la nuova guida dell’universo cinematografico DC Comics ha pensato di accomiatarsi dal Marvel Cinematic Universe con un racconto che possa presentarsi come una chiusura di parte della vita dei Guardiania della Galassia. I trailer ci hanno mostrato un tono narrativo struggente, con battute e colonne sonora accuratamente scelta per enfatizzare questo aspetto, concentrandosi in particolare su Rocket Raccoon. Ed è proprio il futuro di Rocket Raccoon al centro della nuova sinossi di Guardians of the Galaxy 3, scelta che nuovamente tormenta i fan del piccolo guerriero galattico.

La nuova sinossi di Guardians of the Galaxy 3 vede il futuro di Rocket Raccoon come fulcro della storia

In più occasioni, Gunn ha affermato che la scelta di lavorare a Guardians of the Galaxy è stata dettata in primis dalla sua possibilità di raccontare le imprese di Rocket, personaggio di cui è grande appassionato. Rivedendo l’excursus del tenace roditore nel Marvel Cinematic Universe, è evidente come questa passione del regista abbia trovato piena forma, al punto che Rocket è stata centrale non solo nella vita della banda di Peter Quill, ma anche negli eventi corali del franchise, portandolo a stringere una certa complicità con Thor e lottare in prima linea negli eventi di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.

Leggendo da The Direct la nuova sinossi di Guardians of the Galaxy 3, il futuro di Rocket sembra essere la diretta emanazione di questa filosofia di Gunn:

In Guardians of the Galaxy vol. 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di sbandati si sta costruendo una vita su Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite siano stravolte dagli echi del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora alle prese con la perdita di Gamora, deve compattare il gruppo per una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, un’impresa che se dovesse fallire, potrebbe facilmente rivelarsi la fine dei Guardiani per come li conosciamo

L’ultimo trailer di Guardians of the Galaxy 3 ci aveva lasciato intendere che la vita di Rocket sarebbe stata in pericolo, considerato come il suo passato sia legato al villain del film, l’Alto Evoluzionario. Se a questo si aggiungono dichiarazione forti, come Zoe Saldana (Gamora) che ha definito il film dolceamaro o Gunn che ha promesso delle morti eccellenti, viene lecito chiedersi se queste sensazioni preliminari troveranno conferma nel film. Per quanto scanzonato e sopra le righe, Rocket è uno dei personaggi più intensi ed emozionanti del franchise, poter esser finalmente protagonista di una storia dai toni forti potrebbe essere il giusto riconoscimento alla sua rilevanza, oltre ad essere un ottimo saluto da parte di Gunn e di altri membri di questa banda che si apprestano a lasciare il Marvel Cinematic Universe.

