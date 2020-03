Su Kickstarter il gioco da tavolo della NASA, Xtronaut

Lanciato su Kickstarter il gioco in scatola Xtronaut 2.0: The Game of Solar System Exploration. Il titolo è stato progettato dal professor Dante Lauretta, un consulente della NASA che ha lavorato alla missione Osiris-Rex. Poco sorprendentemente l’esperienza ludica sfocia in edutainment, con basi fisiche che entrano direttamente nell’albo delle regole.

Dalla campagna:

XTRONAUT 2.0: The Game of Solar System Exploration cattura il brivido e la sfida dell’esplorazione planetaria così com’è nel mondo reale. Questo gioco offre a giocatori dagli 8 anni in su la possibilità di sviluppare missioni spaziali e di esplorare il sistema solare. Il gioco è una revisione di XTRONAUT, il nostro gioco in scatola lanciato con successo nel 2015. Abbiamo aggiunto nuove azioni, nuove astronavi, abbiamo migliorato le meccaniche di gioco dando ascolto ai feedback dei nostri molti clienti, abbiamo introdotto più azioni ispirate alla vita vera, abbiamo inserito ulteriori missioni spaziali e aggiunto opzioni per supportare sei giocatori. Il gioco contiene elementi di politica e di strategia che sono ispirate direttamente dalle situazioni con cui si devono confrontare le missioni spaziali.

Ogni giocatore riceve una di sei nuove plance di gioco. Ogni plancia rappresenta un vero complesso di lancio spaziale, che sia il Cape Canaveral Air Force Station o la Vandenberg Air Force Base. Queste plance riassumono la vostra missione attiva, le parti del razzo, la navicella spaziale e le carte dell’assistente gravitazionale, oltre a tracciare i vostri punti e i Delta-V totali della missione.

Ogni giocatore seleziona una Carta Missione dal mazzo. Sono tutte missioni spaziali scientificamente accurate – vera scienza e vero divertimento! Questa carta determina la missione del singolo giocatore – la sua destinazione, il tipo di navicella, il quantitativo di Delta-V necessarie, la possibilitá di ottenere assistenti gravitazionali e i punti ottenuti per il completament. Il Delta-V rappresenta la variazione di velocità e si applica all’esplorazione spaziale e a questo gioco, sta per la variazione necessaria alla navetta spaziale per completare la missione. È un concetto di vitale importanza nel pianificare le vere missioni spaziali.. e per vincere a Xtronaut!