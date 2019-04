Il gioco di miniature di Batman si arricchisce con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

Knight Models sta per portare uno starter set per il gioco di miniature di Batman ispirato al film di Nolan Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

La trilogia di Nolan dedicata a Batman è una delle migliori espressioni di cinecomic degli ultimi anni (almeno della tipologia che fa del carattere cupo e dark il suo punto di forza). Per questo motivo Knight Models sta per portare uno starter set de Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno nel gioco di miniature di Batman.

Questo kit comprensivo di tutto è pieno di modelli e accessori, ovvero tutto quello che serve per iniziare a giocare al gioco di miniature di Batman. Basato sugli eventi de Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, questo set contiene due squadre complete (Batman, Catwoman e il GCPD contro Bane e i suoi mercenari), incluso il Batpod e – per la prima volta – la Batmobile del film. Nel box non mancheranno infine gli scenari di gioco, i segnalini, le carte e un insieme di regole basilari per partire.

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno è una delle storie più emozionanti della trilogia di Nolan dedicata a Batman. Dopo l’attacco alla Borsa di Gotham, Bruce offre a Selina la pulizia della fedina penale in cambio di informazioni su Bane e i suoi mercenari. Selina accetta questo patto e porta Batman nel tunnel fognario dove Bane e i suoi mercenari erano situati. Peccato che l’obiettivo di Selina fosse solo quello di mettersi in salvo, e perciò tradisce Batman, lasciandolo in balia di Bane. Con uno dei combattimenti più spettacolari di sempre, questa scena vedrà cadere Il Cavaliere Oscuro a causa delle ferite ancora poco guarite dai precedenti scontri e dalla forza incontrollabile di Bane, coadiuvata dal suo addestramento con Ra’s al Ghul.