Il gioco di ruolo dei Transformers sarà presto realtà

Renegade Game Studios rilascerà il primo manuale del gioco di ruolo dei Transformers e altri accessori a tema a Marzo.

Un Gdr che promette avventure epiche per salvare la Terra

Con questo gdr i giocatori potranno impersonare un Autobot da loro ideato e difendere la Terra dai Decepticons. Nel manuale sarà presente una guida per la creazione del personaggio, con modelli di auto, armi, potenziamenti e le schede dei nemici. Ci sarà davvero tantissimo materiale per creare avventure epiche e divertenti.

Nel manuale stesso saranno presenti anche tutti gli strumenti per il master per creare la propria avventura e per inventare nuovi npc (non playable character).

Il manuale include anche un’avventura per i nuovi giocatori in modo che proprio tutti riescano ad approcciarsi al gioco.

Il regolamento di base per il gioco di ruolo dei Transformers sarà venduto all’uscita a 55.00$. Sarà rilasciata, inoltre, una versione deluxe in concomitanza con quella “regolare” che avrà una copertina differente con inserti argentati e foil sempre a 55.00$ al rilascio.

Verrà venduto anche un secondo manuale The Transformers Roleplaying Game: A Beacon of Hope Adventure & GM Screen contenente appunto un’avventura e lo schermo da master. Quest’ultimo avrà degli artwork a tema sul fronte. Nella parte posteriore invece ci sarà un riassunto delle regole più importanti per aiutare il master durante lo svolgimento del gioco.

Lo schermo include un’avventura da 32 pagine per i giocatori che hanno già completato quella iniziale nel manuale base ma che non ne hanno già abbastanza. Lo schermo da master sarà venduto a 28.00$ all’uscita.

Il sacchetto porta dadi dei Transformers sarà venduto a 15.00$, avrà sul fronte il classico logo degli Autobots e sarà morbido all’interno in modo da permettere una facile uscita dei dadi che conterrà.

Verrà infine messo in commercio anche un set di dadi a tema che conterrà 7 dadi esclusivi e una moneta (che fungerà da d2) con il logo degli Autobots e Decepticons. Il set sarà venduto anch’esso a 15.00$.