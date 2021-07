Il Gioco è Tratto pocket. 10 titoli ideali per giocare in vacanza

Il Gioco è Tratto è un progetto che nasce, grazie agli sforzi di Studio Supernova, uniti a quelli di moltissimi game designer internazionali, di dimostrare che i giochi “pen and paper“, letteralmente necessitanti soltanto di carta e penna dunque, non si limitano ai “classici immortali” quali il gioco del Tris o dell’Impiccato, ma comprendono anche giochi più moderni e complessi. Per questo, è da oggi disponibile sugli scaffali, la prima uscita di Il Gioco è Tratto!

Il primo box di questa serie, ci offre una selezione di ben dieci giochi di tattica e strategia, tutti realizzati su plance facilmente cancellabili, e quindi rigiocabili un numero infinito di volte. I primi dieci titoli in questione, sono stati realizzati da famosi designer quali Hjalmar Hach (King’s Dilemma, Similo, Photosyntesis), Dieter Stein (Urbino, Mixtour), 4brains4games (Michael, Tiny Turbo Cars) Nestor Romeral Andres (Niju, Greener) e dal curatore del progetto stesso, Marcello Bertocchi (Aqualin, Libraria).

Presentato durante la giornata di ieri, a una Press Demo a Milano, Il Gioco è Tratto è il primo gioco da tavolo originale a marchio Studio Supernova “Avevamo già pubblicato Il Gioco è Tratto in formato libro, contenente 32 giochi, a marchio XV Games” dice Marcello Bertocchi, di Studio Supernova. “Questo nuovo formato pocket racchiude alcuni dei migliori giochi di quell’edizione assieme a quelli nuovi ideati appositamente per l’occasione. E’ il primo gioco da tavolo originale di Studio Supernova… ma sicuramente non l’ultimo!”

Il primo box de Il Gioco è Tratto (ma sicuramente anche gli altri che vedranno la luce in seguito), è l’ideale per il periodo estivo. Comodo, pratico, facilmente trasportabile in una borsa o in uno zaino e, principalmente, senza il bisogno di tanta componentistica se non quella essenziale (tabellone e penne e gomma), Il Gioco è Tratto potrà farci passare ore spensierate sia sotto l’ombrellone, sia al tavolo del rifugio in montagna. Un’ottima idea per continuare a giocare, anche in vacanza!