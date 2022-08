A giochi fatti, anche “Il gioco più antico” è apparso tra gli episodi di The Sandman, ma con alcune differenze. Chi ha letto i fumetti, saprà di certo che stiamo parlando del duello che vede Morfeo impegnato all’Inferno contro un rivale demoniaco: una sfida adattata anche per la serie TV Netflix con modalità diverse e un altro contendente, Lucifer Morningstar. Neil Gaiman spiega quali sono state le scelte dietro alle differenze apportate a tale duello.

Il gioco più antico nei fumetti di Sandman

Tra le pagine di Sandman, serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata da Vertigo a partire dal 1988, il protagonista Sogno degli Eterni deve ritrovare alcuni oggetti che gli sono stati sottratti. Tra questi vi è un elmo, forgiato dallo stesso Morfeo dal teschio di un dio antico che millenni prima aveva osato sfidarlo. Attraverso le Eumenidi, streghe veggenti che sono una e un trio, Morfeo scopre che il suo elmo si trova all’Inferno, nelle mani di un demone.

Nonostante il viaggio all’Inferno sia pericoloso, Sogno sfrutta il suo potere per spingersi nel cuore del regno di Lucifer Morningstar e qui lo incontra. Il sovrano del regno dell’eterno dolore lo accoglie, non senza riserve, e alla richiesta di Morfeo gli chiede di indicargli quale sia il nome del demone che è venuto in possesso del suo elmo, tra i milioni di demoni che compongono le sue schiere infernali. Sogno evoca il demone grazie al potere della sua sabbia ed esso si presenta al suo cospetto: il suo nome è Choronzon, e non intende cedere l’elmo. A meno che Sogno non lo batta a duello.

Quest’ultimo dunque accetta: Il gioco più antico ha inizio e vede schierato Choronzon da una parte e Morfeo dall’altra, impegnati a battersi evocando immagini metafisiche che si attaccano a vicenda. Il duello, che si tiene in uno scenario umano, ovvero il locale notturno Hellfire Club, attira le schiere infernali che assistono alla sfida seduti ai loro tavoli. Il gioco più antico decreta infine un vincitore: Sogno degli Eterni, che può finalmente riappropriarsi del suo elmo e lasciare l’Inferno.

Il gioco più antico in The Sandman

Nell’episodio Una Speranza all’Inferno della serie live action The Sandman, ha luogo lo stesso duello, ma con alcune differenze sostanziali. Innanzitutto Choronzon non scende direttamente in campo per duellare contro Morfeo, ma sceglie un campione che si batta al suo posto: Lucifer stesso (interpretato da Gwendoline Christie). In secondo luogo Morfeo e Lucifer, posti uno di fronte all’altro durante la sfida, non si trovano all’Hellfire Club, ma il campo di battaglia è rappresentato dalle sale dello stesso palazzo di Lucifer, dove ha luogo un duello che mostra visivamente e in maniera spettacolare le immagini che i due sovrani evocano l’uno contro l’altro.

Neil Gaiman stesso, ai microfoni di Variety, ha spiegato innanzitutto che la scelta di apportare certe modifiche è stata dettata dal’ “economia” della pagina a fumetti rispetto a una puntata di una serie TV, con eventi che devono necessariamente piegarsi ai meccanismi di spazio e di tempo intrinseci a un prodotto per la televisione. Inoltre Gaiman ha dichiarato che far duellare Sogno contro Lucifer stesso è sicuramente più “cool” che vederlo battersi contro un demone, dal momento che:

Hai assunto Gwendoline Christie perché: uno, lei è una fan di Sandman e intendeva interpretare Lucifer e tu non vuoi litigare con Gwendoline, e due: perché tu vuoi che interpreti Lucifer.

Neil Gaiman ha poi proseguito:

Sapevamo fin dall’inizio che quando avremmo messo in scena Il gioco più antico, ciò che era raccontato solo nelle didascalie sarebbe avvenuto direttamente. Quindi stavamo per vedere ciò che veniva descritto. Se ti ammali di una malattia, morirai di quella malattia fino a quando non ti verrà in mente la tua prossima mossa. Allora perché non farlo con Lucifer? Perché non avere Gwendoline come la persona compie tali azioni? È più avvincente, noi la amiamo e lei è già sullo schermo. E rende il tutto più personale per lei e coinvolgerà ancora di più il pubblico ne La Stagione delle Nebbie.

I fumetti di Sandman contengono infatti un ciclo narrativo intitolato La Stagione delle Nebbie, in cui Lucifer compie un gesto totalmente inaspettato che spiazza tutti e mette in grosse difficoltà Sogno degli Eterni. Alla luce della qualità di questa prima stagione di The Sandman, c’è da augurarsi che la seconda stagione avrà luogo, poiché lo stesso Neil Gaiman ha dichiarato in merito: