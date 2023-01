Russell Crowe ha confermato di non partecipare al nuovo film de Il Gladiatore 2, il sequel del famoso film di successo del 2000 in cui interpretava il protagonista Massimo Decimo Meridio. Nonostante quest0ultimo sia una figura importante nella trama del nuovo film, non ci sono piani per riportare in vita il personaggio e dunque coinvolgere l’attore. Tuttavia, Russel Crowe ha dichiarato di essere in contatto con il regista Ridley Scott e di essere al corrente dei progressi e della trama del sequel, che vedrà come protagonista Paul Mescal.

Il Gladiatore 2 senza Russell Crowe

Il Gladiatore 2 promette di essere un emozionante seguito del film originale del 2000. Il nuovo film vedrà Paul Mescal nei panni di Lucius, il figlio di Lucilla, interpretata da Connie Nielsen. Lucius è cresciuto con l’ammirazione per Massimo Decimo Meridio, il personaggio iconico interpretato da Russell Crowe, che ha salvato lui e sua madre durante gli eventi del primo film. Pertanto, Lucius è cresciuto con l’idea di diventare un guerriero forte e coraggioso, si troverà dunque anch’esso ad affrontare ostacoli personali e sfide epiche, intento a lottare per la giustizia e l’onore.

Sfortunatamente, Massimo Decimo Meridio non farà parte della nuova avventura poiché è morto eroicamente alla fine del primo Gladiatore, ma non prima di aver compiuto la sua vendetta contro Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix), il figlio del leader romano Marco Aurelio e principale antagonista del primo film. Il nuovo film si prospetta come un viaggio emozionante attraverso il mondo antico, dove la violenza e la passione regnano sovrani. Ci saranno scontri epici con spade e scudi, battaglie nell’arena e intriganti intrighi politici.

Con il casting apparentemente in corso, non sarebbe sorprendente sentire alcuni dei dettagli sul film che si riuniscono abbastanza rapidamente nelle prossime settimane. Scott produrrà il film, insieme al presidente della Scott Free Michael Pruss, e Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. Dal film originale tornano anche Janty Yates (Costumista) e Arthur Max (Scenografo).

Le dichiarazioni dell’attore

Secondo quanto riportato, Russle Crowe si è detto aggiornato su quello che la nuova produzione del franchise sta mettendo in campo per tutti gli appassionati. Ecco alcuni estratti delle sue parole in merito al suo rapporto con Ridley Scott:

Sì, abbiamo cenato, ne abbiamo parlato e tutta quella roba. Quindi so più o meno come sta dando forma alla storia. Ma sì, se ricordi, c’era un ragazzino che voleva battere il Gladiatore, il che porta al discorso ‘Mi chiamo’. Quindi quel ragazzino è cresciuto e ora è l’Imperatore. Non so cos’altro succeda a quel punto, quindi questa è l’idea. Quindi non è un remake. E non è un sequel diretto. Non è come il giorno dopo, sai, 30 anni dopo o qualcosa del genere.

La produzione del nuovo film

Il nuovo film sta dunque prendendo forma e ci si aspetta di saperne di più sulla trama e sul cast in breve tempo. Il regista del film originale, Ridley Scott, sarà nuovamente alla produzione insieme a Michael Pruss, presidente della Scott Free, e Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. Inoltre, alcuni membri del team originale del film del 2000, tra cui la costumista Janty Yates e lo scenografo Arthur Max, che faranno ritorno per questo emozionante sequel. Ci aspettiamo che questo nuovo capitolo della saga dei gladiatori ci offrirà un’altra avventura epica e ricca di azione. Bell’attesa del suo debutto, potete trovare il prima film del franchise su Amazon in versione Home Video 4K, ma anche su Netflix e Prime Video.