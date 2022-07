Procedono i lavori sull’adattamento in live action di uno dei film animati Disney più amati di sempre. Lilo & Stitch ha finalmente trovato il suo nuovo regista dopo la dipartita di Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) dal progetto.

Il film di Lilo & Stitch ha trovato il suo nuovo regista

Il regista scelto dalla major è Dean Fleischer-Camp, passato alla ribalta per aver diretto il film animato Marcel the Shell With Shoes On, proiettato verso il milione di dollari di incasso al box-office. Quello della Disney, però, sarà il suo primo grande incarico per uno studio di prestigio.

Uscito nel 2002, Lilo & Stitch è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult animato: la storia segue le avventure di una bambina hawaiana di nome Lilo, che finisce per adottare una creatura aliena chiamata Stitch, che adora cacciarsi nei guai. Il grande successo ottenuto ha portato la Disney a realizzare diversi sequel, uno show televisivo e una seria animata per il mercato giapponese.

Il live action fu annunciato nel 2018 e, per il momento, non si conoscono cast e finestra di lancio. Come confermato in passato, Lilo & Stitch salterà il grande schermo. Non è il primo, e soprattutto non sarà l’ultimo, adattamento in lavorazione. Lo script di Lilo & Stitch dovrebbe essere scritto da Chris Kekaniokalani, mentre Dan Lin, Jonathan Eirich e Ryan Halprin fungeranno da produttori.

Lilo & Stitch si unisce alle già numerose produzioni live-action attive o in fase di sviluppo, tra cui La Sirenetta, Crudelia, Peter Pan e Wendy, Biancaneve, Il Gobbo di Notre Dame, Pinocchio, Bambi, Robin Hood e Hercules.