Manca un anno all’uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol.3, diretto nuovamente da James Gunn, e l’attesa dei fan si fa sempre più spasmodica. Will Poulter, attore scelto per vestire i panni del potente Adam Warlock, potrebbe essersi fatto sfuggire che il look del personaggio verrà svelato per la prima volta questa sera.

Il look di Adam Warlock verrà svelato stasera?

Dalle 17:00 alle 18:00 PT di oggi è infatti previsto l’attesissimo panel dei Marvel Studios, che tornano al San Diego Comic-con dopo tre anni. Un primo trailer del nuovo film sui Guardiani, assieme ad altri succosi annunci sul futuro della Fase 4 e oltre, potrebbe rendere felice i fan dell’MCU. In Italia il panel andrà in onda alle 2 di mattina.

Intervistato alcuni giorni fa ai microfoni del programma This Morning, Will aveva rivelato che le riprese del film si sono ormai concluse e che sarebbe stato presente al Comic-Con. Motivo in più per ritenere certo il reveal di Adam Warlock. Il debutto del personaggio cosmico, ideato da Stan Lee e Jack Kirby, risale al 1966 nei fumetti dedicati ai Fantastici 4.

Roy Thomas e Gil Kane hanno poi reintrodotto Adam Warlock nella Marvel Premiere #1 del 1972, con forse la sua iterazione più popolare proveniente da Jim Starlin in Infinity Gauntlet del 1991. Ricordiamo che Adam Warlock doveva originariamente debuttare in Guardiani della Galassia Vol. 2 ma è stato tagliato durante il trattamento iniziale del sequel. La sua presenza fu poi anticipata in una delle scene post-credits.

Guardiani della Galassia Vol.3 arriverà nelle sale il 23 maggio 2023. Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. Chris Pratt, interprete di Star-Lord, non si è lasciato andare a mezzi termini, definendo il nuovo lavoro di Gunn un vero capolavoro. Prima dell’uscita del terzo film arriverà su Disney+ uno speciale natalizio dedicato ai Guardiani, canonico e inserito all’interno dell’MCU: non sappiamo, però, quali protagonisti della squadra saranno presenti.