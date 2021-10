Il Magic World Championship XXVII prende il via questo fine settimana

Tutti gli appassionati di Magic: The Gathering, il GCC più famoso della storia, si tengano liberi questo fine settimana. Il Magic World Championship XXVII prende infatti il via proprio questo weekend, con i migliori 16 giocatori di tutto il mondo, che si affronteranno per la resa dei conti finale della stagione 2020-2021.

I giocatori di tutte le leghe MPL e Rivals, oltre ai vari concorrenti di Challenger, Rivals e MPL Gauntlets, si sfideranno per un montepremi di ben 250.000 dollari. Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di vedere la propria immagine in una futura carta di Magic: The Gathering. Ogni giocatore partecipante riceverà anche una cospicua quota di apparizione di 50.000 dollari, quindi si capisce bene che il torneo non è decisamente uno scherzo!

I fans possono seguire l’evento in diretta sul canale Twitch di Magic: The Gathering, a partire dalle 18:00 di venerdì 8 ottobre, per arrivare fino a domenica 10. In Italia, l’evento potrà essere seguito sul canale Twitch di Simone “AkirA” Trimarchi, con il commento ufficiale e il supporto di nomi di spicco della community italiana di Magic, come Massimiliano Sacco (JackTorrance), Luca Magni (Lord of Iron Forge) e Marco Cammilluzzi (Bomberboss).

Magic the Gathering è il GCC di sicuro più diffuso e famoso del mondo, pochi dubbi a riguardo. La sua popolarità, ha fatto si che crossover e collaborazioni varie con altri esponenti di spicco dell’universo “geek” abbiano dato vita a prodotti di estrema qualità, quali appunto le varie collaborazioni con Dungeons & Dragons, sia per quanto riguarda il sistema Magic vero e proprio, sia per quanto concerne invece i regolamenti di D&D, probabilmente IL gioco di ruolo per eccellenza.