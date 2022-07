Il numero 30 di Big Comic Spirits (Shogakukan) ha annunciato nel corso delle ultime ore che Chi – Chikyu no Undo ni Tsuite (Circa il Moto della Terra), manga scritto e disegnato dal ventiquattrenne Uoto, nonchè primo posto al contest Tezuka 2022, diventa un anime realizzato da Madhouse (One-Punch Man).

Il manga premio Tezuka 2022, Chi – Chikyu no Undo ni Tsuite, diventa anime

Il manga ha vinto la più recente edizione dell’annuale premio culturale dedicato a Osamu Tezuka (Tezuka Osamu Cultural Prize) ad aprile 2022 e l’autore del manga, Uoto, è l’autore più giovane ad aver ottenuto il premio (soli 24 anni).

Il manga originale ha avuto inizio il settembre 2020 e si è concluso il 25 aprile per un totale di otto numeri. Ecco come la casa editrice Shogakukan descrive la serie:

Le scosse delle scoperte di epoca rinascimentale stanno iniziando a brucare nell’Europa del XV secolo, esattamente come coloro i quali vengono bruciati per eresia a seguito delle scoperte stesse. In Polonia un bambino prodigio di nome Rafal è iniziato ai grandi studi teologici, tuttavia, l’incontro con un certo uomo misterioso lo condurrà verso una verità considerata per l’epoca eretica: la teoria eliocentrica.

Il breve ma intenso manga, adatto per un pubblico maturo e amante della storia, riesce a rievocare uno dei periodi più cupi e controversi della religione cattolica la quale, pur di affermare dogmi e principi spirituali, è stata disposta a tutto, persino perseguitare ed infine eliminare coloro i quali si proponevano in controtendenza. Le invenzioni e le scoperte scientifiche degli intellettuali del XV secolo in contrasto coi principi religiosi, per citare un esempio la Teoria Eliocentrica in contraddizione a quella Geocentrica, erano considerate eresie e il fulcro di questo manga è quello di rievocare la precarietà del genio umano messo sotto torchio dall’entità dominante dell’epoca. Ma non solo.

Il manga non è ancora disponibile nel nostro Paese, tuttavia merita menzione in attesa di una futura pubblicazione.