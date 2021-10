Il manga Requiem of the Rose King si concluderà entro 4 capitoli

Il manga Requiem of the Rose King (Bara-Ō no Sōretsu) di Aya Kanno si concluderà entro quattro capitoli. A dare l’annuncio l’account Twitter ufficiale del manga che ha inoltre svelato che la conclusione del manga coincide con il debutto della trasposizione anime, in arrivo a gennaio 2022, nonché con l’ottavo anniversario della serializzazione.

Inoltre, Akita Shoten ha annunciato che il manga verrà adattato in un romanzo che sarà pubblicato il 15 dicembre in Giappone e scritto da Yō Makusu.

A proposito del manga Requiem of the Rose King

Il manga Requiem of the Rose King è scritto e illustrato da Aya Kanno, serializzato sulla rivista Monthly Princess di Akita Shoten dall’ottobre 2013. I singoli capitoli sono stati poi raccolti in 14 volumi tankōbon. In Italia è in corso di pubblicazione per la Star Comics dal 12 ottobre 2016 (potete recuperarlo su Amazon) con 14 volumi disponibili fino ad ora:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York…La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

Per quanto riguarda l’adattamento anime uscirà l’anno prossimo e sarà diviso in due parti. Kentaro Suzuki (Angels of Death, Kud Wafter) dirige la serie anime presso lo studio J.C. Staff (DanMachi) su sceneggiature di Hiroki Uchida (Days of Urashimasakatasen, Gamers!) e il character design di Tsutomu Hashizume (animatore chiave in Food Wars! e DanMachi). Leggete anche questo nostro articolo per vedere il trailer.