SHY, il manga scritto e disegnato da Bukimi Miki ed edito nel nostro Paese dalla casa editrice Planet Manga, diventa un anime! Ad annunciarlo il sito ufficiale che ne ha anche pubblicato il primo video promozionale. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli!

Quello che sappiamo sull’adattamento anime di SHY

L’adattamento di SHY è animato da 8Bit, lo stesso studio dell’anime Blue Lock (potete guardarne l’ultimo trailer pubblico a questo nostro articolo), e diretto da Masaomi Ando (Scum’s Wish).

La doppiatrice Shino Shimoji (Aikatsu!, Luca in The Case Study of Vanitas e Mikochi in Hakumei and Mikochi) interpreterà Teru Momijiyama nota anche come Shy.

Qui sotto la key visual:

Eccovi il video promozionale:

Per ora non è stata annunciata nessuna data d’uscita, quindi vi terremo informati.

A proposito del manga

SHY è un manga di supereroi scritto e disegnato da Bukimi Miki. La serie è stata serializzata sulla rivista di manga shōnen Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten dall’agosto 2019. Ad agosto 2022, è stata raccolta in quindici volumi tankōbon.

La storia segue Teru Momijiyama nei panni dell’eroe giapponese Shy mentre combatte al fianco degli eroi della terra per scongiurare il male e mantenere la pace nel mondo, il tutto imparando a controllare la sua severa timidezza e ad affrontare le paure e le incertezze che derivano dall’essere un eroe

In Italia il manga è pubblicato dalla Planet Manga (potete recuperare la nostra recensione cliccando qui) che ne descrive così la trama: