Crunchyroll ha annunciato durante il suo panel dell’Anime Expo che il manga Tomo-chan Is A Girl! scritto e disegnato da Fumita Yanagida, sarà adattato in un anime che inizierà a gennaio 2023. L’anime sarà quindi trasmesso in streaming su Crunchyroll non appena debutterà!

Quello che sappiamo sull’anime Tomo-chan Is A Girl!

Sebbene non abbiamo una data d’uscita sono stati svelati lo staff e i membri del cast.

Fumita Yanagida (Seikaisha COMICS) è accreditato per il lavoro originale. Alla regia ci sarà Hitoshi Namba mentre Noriko Hashimoto sarà l’aiuto regia. Megumi Shimizu si occuperà della sceneggiatura, Shiori Hiraiwa sarà il Character Design. Masaru Yokoyama si occuperà delle musiche mentre Lay-duce è accreditato per l’animazione.

I doppiatori sono Rie Takahashi nel ruolo di Tomo Aizawa, Kaito Ishikawa nel ruolo di Junichiro Kubota, Rina Hidaka nel ruolo di Misuzu Gundo e Sally Amaki nel ruolo di Carol Olston.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito del manga

Tomo-chan Is A Girl! (Tomo-chan wa Onnanoko!) è un manga giapponese scritto e illustrato da Fumita Yanagida. È stato serializzato sull’account Twitter di Twi4 e sul sito Web di Saizensen da aprile 2015 a luglio 2019. La serie è terminata il 14 luglio 2019 e Kodansha ha pubblicato il singoli capitoli in otto volumi tankōbon.

La serie è descritta così: